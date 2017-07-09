İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü güzergahı ile Maltepe'de yapılacak miting için 15 bin polisin görev yapacağını söyledi.

Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde katıldığı karşılama töreninin ardından basın mensuplarının "Adalet Mitingi"nde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin sorusunu cevapladı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Cuma gününden itibaren Kılıçdaroğlu'nun ilde bulunduğunu anımsatan Şahin, söz konusu miting ve yürüyüş güzergahının emniyetini sağlamak üzere bugün 15 bin polisin görevlendirildiğini söyledi. Şahin, güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldıklarını ifade ederek, "İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılıp, gerçekleşip, kazasız belasız, milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erecektir." diye konuştu.

vasip şahin

kılıçdaroğlu yürüyüşü

Adalet Yürüyüşü

CHP mitingi