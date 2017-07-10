Çorum’da yaşayan Muzaffer E.’nin kızı Dilek E. (16) mayıs ayında kayboldu. Zaman zaman evden kaçtığı öğrenilen genç kızı, babası Muzaffer E. ve ağabeyi Serdal E. her yerde aramaya başladı. Genç kızın yakınları, aynı mahallede oturdukları Canan Ç.’nin (24) Dilek E.’nin kaybolmasından sorumlu olduğunu ileri sürdü. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Dilek E.’yi, Canan Ç.’nin kardeşi Çetin G.’nin kaçırdığı iddiası iki aile arasında gerilime neden oldu.

İddiaya göre; Canan Ç., eşi Aslan Ç. ve kardeşi Çetin G., zaman zaman genç kızın ailesinin evinin önünden geçerken rahatsızlık verdi, “Kızınızı öldüreceğiz, satacağız” dedi. 8 Temmuz akşamı da Canan Ç. ve arkadaşı Özgür K. (22) araçla dolaşırken yine kayıp kızın evinin önüne giderek aileyi tahrik etti. Dilek E.’nin abisi Serdal E. de av tüfeğiyle araçtaki Canan Ç.’ye ateş açtı. İkili kaçarken motosikletle peşlerine düşen Serdal E. ikiliyi vurdu. Hastaneye kadar aracı kullanmayı başaran Özgür K., yardım istedi. Kontrollerde Canan Ç.’nin öldüğü belirlendi. Genç kadının vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu, ayrıca boynunun kırıldığı tespit edildi. Boyundaki kırığın açılan ateşle meydana geldiği düşünülürken, karnından vurulan Özgür K. ise ilk müdahalenin ardından başka hastaneye sevk edildi.

AĞABEY HER YERDE ARANIYOR

21 yaşındaki şüpheli Serdal E. olayın ardından kaçarken babası Muzaffer E. gözaltına alındı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Muzaffer E., “Oğlum yaptı, ilgim yok” dedi. Muzaffer E. serbest bırakılırken kaçan Serdal E.’nin bazı psikolojik sorunları nedeniyle askerlik yapmadığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Canan Ç.’nin ‘fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek’ suçlamalarıyla poliste kaydı olduğu, eşi Aslan Ç.’nin yaralama suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

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