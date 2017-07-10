HAKKÂRİ’nin Yüksekova İlçesi’nde önceki gün terör örgütü PKK tarafından iş makineleri taşıyan konvoydakilere yönelik saldırıda şehit olan 4 sivilden kepçe operatörü Harun İbişoğlu’nun babası Mahmut İbişoğlu, Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'a konuştu. 12 yıldır firmanın Kars şantiyesinde kepçe operatörü olarak çalışan Erzurumlu Harun İbişoğlu’nun (32), Ramazan Bayramı sonrası Yüksekova’daki yol yapımında görevlendirildiği öğrenildi. Eşinden ayrılan İbişoğlu’nun 2 çocuğunu ise bakması için babası Mahmut İbişoğlu’na bıraktığı belirtildi.

Hakkâri ve Şırnak’ta 2-3 Temmuz’da şantiyelere teröristlerce yapılan ve 3 işçinin öldüğü saldırıların ardından oğlunu aradığını söyleyen baba Mahmut İbişoğlu, “Oğluma ‘Oralar tehlikeli, gitme’ dedim, yine de gitti. Son iki saldırıdan sonra arayıp geri dönmesini istedim. ‘Saldırıya uğrayanları tanıyorum, korkma bir şey olmaz. Biz yol yapıyoruz’ dedi. Akşam saat 20.00 gibi ölüm haberiyle dünyam başıma yıkıldı” diye konuştu. PKK’ya lanet okuyan baba İbişoğlu, “Allah terör örgütü PKK’nın cezasını versin. Son çırpınışlarını yaşıyor. Dağda sığınacak mağarası, sığınağı kalmadığı için ekmeğinin peşinde giden insanlara saldırıyor. Oğlumun tek isteği geçinebilmekti.

Eşinden ayrıldığı için hayatını düzene koyup çocuklarıyla bir arada olmak istiyordu. Ama genç yaşta şehit ettiler. Torunlarımın annesi yoktu ama terör torunlarımı babasız da bıraktı. Allah yetim kalan torunlarımın hakkını bırakmasın” dedi.Yüksekova’da öldürülen diğer 3 kişinin ise Sadık Aktaş, Hüseyin Kartal ve Dursun Doğan olduğu öğrenildi.