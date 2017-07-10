Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı kdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde görev alacak şekilde 3 mühendis ve 1 veteriner hekim alımı yapacak. Peki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı hakkında tüm detaylar...

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 4 sözleşmeli personel alımında 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınacak. KPSSP3 puan türünden en az 50 puan alan vatandaşlar personel alımı için başvuru yapabilecekler.

Başvurular doğrudan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Birimi'ne bireysel olarak yapılacak ve posta yoluyla yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular bugün (10 Temmuz 2017) başladı ve 14 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren yapılan başvurular kaale alınmayacak.

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PERSONEL ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Dilekçe,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği,

KPSS sonuç belgesi,

Sabıka kaydı,

Askerlik durumunu gösteren belge,

Sağlık raporu,

6 adet ve son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf,

YDS, KPDS, ÜDS, YOKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi,

Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği,

Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)

İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak,

53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 45 yaşını doldurmuş olmamak,

2016-KPSS Lisans Sınavı'na katılmış olmak ve sınavda KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELDE ARANAN NİTELİKLER

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