Yayladağı'nda hudut karakolu yakınlarına top mermisi atıldı! Misliyle karşılık verildi

3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Topraktutan Hudut Karakolu'nun yakınlarına, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle ateşle karşılık verdi.
Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.
- hatay
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YORUMLAR 11
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Misafir 49 dakika öncekarşılık versen ne olur yok etmedikten sonra00
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Misafir 54 dakika önceTaktik maktik yok bamm bamm ♤♤♤♤00
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Misafir 1 saat önceTop yekün karşılık verip kunfeyekün eylemek gerek510