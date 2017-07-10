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Yayladağı'nda hudut karakolu yakınlarına top mermisi atıldı! Misliyle karşılık verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki kırsal alana top mermisi atıldı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:22:32 Güncelleme: 13:03:20 AA

3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Topraktutan Hudut Karakolu'nun yakınlarına, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle ateşle karşılık verdi.

Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.

  • hatay
  • son dakika
  • top mermisi
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YORUMLAR 11
  • Misafir 49 dakika önce
    karşılık versen ne olur yok etmedikten sonra
  • Misafir 54 dakika önce
    Taktik maktik yok bamm bamm ♤♤♤♤
  • Misafir 1 saat önce
    Top yekün karşılık verip kunfeyekün eylemek gerek
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