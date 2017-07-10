Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesi'nin isim levhası yoldan geçen tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Levhayı gören tatilciler hemen aracını durdurarak, levhanın yanında telefonlarıyla özçekim yapıyorlar. Levhanın fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılırken, levha fenomen olarak adlandırılıyor.

İHA'nın haberine göre, Yayla Esenköy adını taşıyan bu mahalle, 2015 yılında imza toplanarak daha önce bilinen ismi Dont'a dönmek için Seydikemer Belediyesi'ne başvurmuş ve kabul edilmişti. Aynı yıl levhalar değiştirilirken, yüzlerce fotoğraf sosyal medyada yer almaya başladı. Don't İngilizcede olumsuzluk anlamı katıyor.