Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ve sekizinci sınıf öğrencilerinin katıldığı TEOG için artık tercih aşaması başlıyor. Ülke genelinde yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi, "TEOG tercihleri ne zaman başlıyor?" ve "TEOG tercihi nasıl yapılır?" diye merak ediyor. Peki TEOG tercihleri ne zaman başlıyor? TEOG tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Liseye geçiş için TEOG sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, şimdi de eğitimlerini belirleyecekleri lise için tercih yapacaklar. TEOG tercih işlemleri 14 Temmuz 2017 Perşembe günü başlayacak. 10 gün sürecek olan TEOG tercih süreci, 24 Temmuz 2017 tarihinde ve saat 17:00'da sona erecek.

Yapılan TEOG tercihlerinde, öğrencilere en fazla 25 okul tercih hakkı verilecek ve bu 25 okuldan birine yerleştirme işlemleri yapılacak. Aynı zamanda lise tercihi yapacak olan öğrenciler, her il için ayrı ayrı lise yüzdelik dilimlerini ve puanlarını da e-Okul veya MEB'in resmi sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TEOG tercih işlemleri, e-Okul üzerinden yapılmaktadır. E-Okul'a giriş yapan öğrenciler, tercih robotundan da yardım alarak TEOG tercihlerini gerçekleştirecek.

Böylece öğrenciler, lise eğitimini sürdürecekleri okul için başvuru yapacak. Öğrencilere 25 okul tercih hakkı verilecek ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt işlemleri başlayacak.

TEOG TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin eğitimini sürdürecekleri liseyi belirleyen yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos 2017 tarihinde erişime açılacak.

TEOG yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinden veya e-okul.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi yeterli olacak. Sonuçlar adayların evlerine posta yoluyla gönderilmeyecek.

BOŞ KONTENJANLAR VE NAKİL İŞLEMLERİ

Okulların boş kalan kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları,

• 14-18 Ağustos 2017,

• 21-25 Ağustos 2017,

• 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

• 21 Ağustos 2017

• 28 Ağustos 2017

• 8 Eylül 2017 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

TEOG tercihleri

TEOG

teog tercih robotu

TEOG tercihleri nasıl yapılır?