Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, tabur komutanlığına terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan havanlı saldırı sonucu Uzman Çavuş Harun Arvas şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda 22 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Arvas şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





Van nüfusuna kayıtlı olan şehit Harun Arvas'ın ailesinin Bursa'da yaşadığı ve 6 kardeşinin olduğu öğrenildi. Askeri yetkililerin acı haberi verdiği baba Abdurrahman Arvas metanetini korumaya çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Harun Arvas'ın babası Abdurrahman Arvas (Mavi gömlekli)



Saldırının gerçekleştirildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU



Şehit Harun Arvas'ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yürekleri burktu. 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayan Arvas'ın "Kendim uzak hayalim yakın, resmime bakıp ağlamayın sakın, kıymetim varsa duvara asın, kıymetim yoksa ateşe atın...." sözlerini paylaştığı görüldü.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2017 günü Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na bölücü terör örgütü mensuplarınca havan saldırısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan saldırıda 1 askeri personel şehit olmuştur. 2 askeri personel ise yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.