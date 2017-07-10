Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle yarından itibaren yurt içi ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerine yarın başlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Anma törenleri kapsamında etkinlikler, yarın başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak anma törenlerine bütün vatandaşlar katılabilecek.

Vatandaşların ve kurumların, anma programları için hazırlanan içeriklere, "www.15temmuzetkinlikleri.com" adresinden ulaşabilecek. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kurum ve kuruluşları tarafından da hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

81 İLDE MEVLİD-İ ŞERİF OKUNACAK

Bu kapsamda, yarın darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin kabirleri ziyaret edilecek. Öğle namazına müteakip 81 ilde Ulu Camiler ve Selatin Camilerinde Mevlid-i Şerif okunacak ve yemek verilecek. 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açılacak.

SETA Vakfınca 12 Temmuz'da İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezinde "15 Temmuz Sempozyumu" düzenlenecek. Aynı gün ayrıca Ankara'da TOBB Uluslararası İş Dünyası Toplantısı gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkezinde, 15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin Analizi kitabının tanıtım toplantısı yapılacak, 15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi açılacak.

Şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla 13 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı gerçekleştirilecek. Millet Camisi'nde 14 Temmuz'da 81 ilde okunan hatm-i şeriflerin duası yapılacak.

Ankara'da 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli düzenlenecek. Şehit yakınları ve gazilerle 81 ilde akşam yemeğinde bir araya gelinecek.

"ŞEHİTLER MAKAMI" ANITININ AÇILIŞI YAPILACAK

Anma etkinliklerinin en yoğun yaşandığı gün 15 Temmuz olacak. Meclis Genel Kurulu, saat 13.00'te özel gündemle toplanacak. Ankara'da uluslararası basın mensupları ile saat 15.00'da buluşma olacak.

İstanbul'da saat 18.30'da Anadolu yakasından "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Program kapsamında Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle tören alanına yürüyecek. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunacak, şehitler için dua edilecek.

15 Temmuz Belgeselinin gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap edecek. 250 şehidin isimlerinin okunacağı programda, "Şehitler Makamı" adı verilen anıtın açılışı yapılacak.

Atatürk Kültür Merkezine, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı görsellerin yansıtılmasıyla hazırlanan "video mapping" gösterisinin gerçekleştirileceği gecede, saat 00.13'te 81 ilde sela okunacak ve demokrasi nöbetine başlanacak. Aynı saatte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan TBMM'ye "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak.

GENÇLER 81 İLDEN BAYRAK GETİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki etkinliklerin ardından Ankara'ya gelecek. Devletin zirvesi saat 01.00'de Mecliste vatandaşlarla buluşacak. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması beklenen törenin ardından 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayraklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TBMM Başkanı Kahraman'a teslim edilecek.

Program kapsamında, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında da "video mapping" gösterisi yapılacak.

Anma programının son günü olan 16 Temmuz sabahı saat 04.50'de Millet Camisi'nde sabah namazı kılınacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı yapılacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap edecek.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ANMA PROGRAMI

15 Temmuz haftası boyunca büyükelçiliklerde 15 Temmuz anma programları düzenlenecek, basın bültenleri yayımlanacak ve yabancı kamuoyu bilgilendirilecek. Ana akım ve sosyal medyada 15 Temmuz ile ilgili mesajlar yayımlanacak.

Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00'te sona erecek.

15 temmuz anma programı

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