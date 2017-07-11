HDP'li Leyla Zana beraat etti

Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın beraatine karar verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Zana'nın cezalandırılması yönünde dava açılmasına rağmen, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeterli şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Zana'nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaaya bir diyeceklerinin olmadığını, mahkemenin savcının mütalaasına ilişkin karar vermesini talep etti.

Mahkeme, Zana'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suçu ve suçluyu övmek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından sanığın eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.