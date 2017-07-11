15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından yapılmak istenen askeri darbenin başarısız olmasıyla birlikte ülke genelinde FETÖ'ye üye olan ve irtibatta olan kişilere yönelik operasyonlar başlatılmıştı ve gözaltılar, tutuklamalar ve davalar halen devam etmekte. Vatandaşlar ise, 15 Temmuz gününün tatil olup olmayacağını soruyor. Peki 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz Bayramı kaç gün tatil?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz şehitlerinin anılması ve FETÖ'ye karşı alınan zaferin kutlanması için, 15 Temmuz tarihinin "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak kutlanması için mecliste konuşulmaya başlanan konu, TBMM'de kabul edildi ve resmi tatil olarak kayıtlara geçti.

TBMM'de kabul edilen karar şu şekilde;

"MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

Bundan sonra her yıl, 15 Temmuz tarihi vatandaşların darbe girişiminin yıl dönümünü kutlaması ve şehit olan 240 vatandaşı anması için resmi tatil olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VE BİNALİ YILDIRIM'DAN "15 TEMMUZ TATİLİ" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz tarihinin tatil olup olmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 Temmuz artık ‘Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü’ olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükumete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, tatil edilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz gününü ve gecesini hatırlıyoruz. 15 Temmuz ülkemizin karanlık bir girdaptan, milletimizin cesaret, feraseti ve basiretiyle kurtulduğu gündür. MGK'nın aldığı kararla ve Bakanlar Kurulumuzda vereceğimiz kararla 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü olarak her yıl kutlanacaktır. 15 Temmuz artık resmi bir bayram haline gelmiştir" diye konuşmuştu.

15 TEMMUZ'DA TÜM CAMİLERDE BU DUA OKUNACAK

Türkiye genelinde tüm camilerde okunacak duada, şu ifadelere yer verildi:



"Ya ilahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş'um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 15 Temmuz konulu hutbe, 14 Temmuz cuma günü tüm cami ve mescitlerde okutulacak. Öte yandan, turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde hutbenin İngilizce ve Arapçası da irad edilecek.



15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur'an kurslarında "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" da gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreninde köprünün Anadolu Yakası'ndaki girişine inşa edilen anıtın açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, ardından Ankara'ya dönecek.

AK Parti öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile Sıhhiye'den "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak. Yürüyüşün sonuna katılacak Erdoğan, gece Meclis'in bombalandığı saatte ise bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 15 Temmuz'da bombalara hedef olan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Akıncı Üssü ile Marmaris'te konakladığı otele telekonferans ile bağlanacak.

Erdoğan daha sonra "Demokrasi Nöbeti"ne katılacak ve beraberindekilerle Millet Camisi'nde sabah namazı kılacak. Ardında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anıtın açılışını yapacak.

11-16 Temmuz arasında TOBB, SETA ve bazı sivil toplum kuruluşları da anma etkinlikleri düzenleyecek. AK Parti Genel Merkezi'nde fotoğraf sergisi açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu etkinliklere katılacak.

15 Temmuz tatil mi

15 temmuz

15 temmuz resmi tatil mi

fetö

15 Temmuz Bayramı