ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Mitingi CHP
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu: Eve kavuşmanın huzuru içindeyim

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim

11 Temmuz 2017 Salı, 18:28:08 Güncelleme: 18:40:25 DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün ardından Ankara'daki evine bugün karayolu ile ulaştı.

DHA'nın haberine göre; kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum. E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye'de ki bütün vatandaşlarım duymuş olur" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 gün sonra Ankara'daki evine ulaştı. Kılıçdaroğlu, "27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum. E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Selamlar Köyü'ne uğradım. Bulak Köyü'ne uğradım. Her iki köyde oturan vatandaşlarımın çayını kahvesini içtim. Hepsini yürekten teşekkür ediyorum. Dolayısıyla eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye'de ki bütün vatandaşlarım duymuş olur. Zaten bu adalet yürüyüşünün temel amacı buydu. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşayalım"diye konuştu. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 14
  • Misafir 2 saat önce
    allah akil fikir versin
  • Misafir 2 saat önce
    Yuruyuse baslanilan gunu adalet gunu ilan edelim her sene sizle beraber yuriyelim
  • Misafir 3 saat önce
    hadi bakalim 2019 da baskanliga adayligini koy ve tayyip karsisinda bir yenilgi daha yasa
Tüm yorumları göster(14)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER