Bursa'nın İnegöl'deki kazada traktör paramparça oldu 2 kişi yaralandı
12 Temmuz 2017 Çarşamba, 00:21:08 | Güncelleme: 00:36:15
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kafa kafaya çarpışarak dereye yuvarlandı. Paramparça olan traktörün içinden sağ çıkan bir kişi ise adeta mucizeyi yaşadı
1
1|15
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kafa kafaya çarpışarak Bedre deresine yuvarlanıp, ters dönen traktörün altında kalan sürücü şans eseri kurtuldu. Kazada iki kişi yaralanırken, traktör paramparça oldu.
2
2|15
MOTOR KISMI İKİYE BÖLÜNDÜ
Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel çevreyolu Ortaköy kavşağı mevkiinde tek şeride düşen yolda seyir halinde olan 56 yaşındaki Tacettin Özdemir yönetimindeki 16 KKC 87 plakalı traktör, karşı şeritten gelen sürücü 27 yaşındaki Halil Özüak yönetimindeki 42 UK 240 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
3
3|15
Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolun kenarına savrulurken, bedre deresine yuvarlanan traktörün motor kısmı ikiye bölündü.
4
4|15
YAŞAM SAVAŞI Traktör sürücüsü Tacettin Özdemir, dere kenarına yuvarlanarak ters dönen kabinli traktörün altında kaldı.
HABERİN DEVAMI
5
5|15
Traktörün altında sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiye ekiplerine bildirdi.
6
6|15
Kaza yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, traktörü hava yastığı ile kaldırarak sürücüyü kurtardı.
7
7|15
Traktöraltından yaralı olarak kurtarılan sürücü dere kenarından vatandaşlar, sağlık ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yola çıkarıldı.
8
8|15
Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ile traktör sürücüsü, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.
HABERİN DEVAMI
9
9|15
KABİN HAYATINI KURTARDI Acil serviste tedavi altına alınan traktör sürücüsünün vücudunun bazı noktalarında küçük kırıklar oluştuğu, ciddi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.
10
10|15
Parçalara ayrılan traktör ile ön motor kısmında zarar oluşan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.