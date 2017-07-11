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Bursa'nın İnegöl'deki kazada traktör paramparça oldu 2 kişi yaralandı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 00:21:08 İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kafa kafaya çarpışarak dereye yuvarlandı. Paramparça olan traktörün içinden sağ çıkan bir kişi ise adeta mucizeyi yaşadı

  • 1 Bursa'nın İnegöl'deki kazada traktör paramparça oldu 2 kişi yaralandı
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    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kafa kafaya çarpışarak Bedre deresine yuvarlanıp, ters dönen traktörün altında kalan sürücü şans eseri kurtuldu. Kazada iki kişi yaralanırken, traktör paramparça oldu. 

  • 2 Bursa'nın İnegöl'deki kazada traktör paramparça oldu 2 kişi yaralandı
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    MOTOR KISMI İKİYE BÖLÜNDÜ

    Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel çevreyolu Ortaköy kavşağı mevkiinde tek şeride düşen yolda seyir halinde olan 56 yaşındaki Tacettin Özdemir yönetimindeki 16 KKC 87 plakalı traktör, karşı şeritten gelen sürücü 27 yaşındaki Halil Özüak yönetimindeki 42 UK 240 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 

  • 3 Bursa'nın İnegöl'deki kazada traktör paramparça oldu 2 kişi yaralandı
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    Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolun kenarına savrulurken, bedre deresine yuvarlanan traktörün motor kısmı ikiye bölündü.

  • 4 Bursa'nın İnegöl'deki kazada traktör paramparça oldu 2 kişi yaralandı
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    YAŞAM SAVAŞI
    Traktör sürücüsü Tacettin Özdemir, dere kenarına yuvarlanarak ters dönen kabinli traktörün altında kaldı. 

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  • 5 Bursa'nın İnegöl'deki kazada traktör paramparça oldu 2 kişi yaralandı
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    Traktörün altında sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiye ekiplerine bildirdi.

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