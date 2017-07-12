ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ekrem Yeter
GÜNDEM

Arınç'ın damadı için 15 yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında dava açtı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 03:50:08 Güncelleme: 04:45:22

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında dava açtı. Hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarıyla FETÖ abisi olduğu belirtilen Yeter’in, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgütle bağını devam ettirdiğine dikkat çekildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in çağrısından sonra Yeter’in Bank Asya’daki hesabında 41 bin lira artış olduğu, gizli tanık Lagos’un Yeter’i fotoğrafından teşhis ettiği belirtildi. Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER