KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın 16 Temmuz tarihinde yapılacak olması, adayların aklına "KPSS ÖABT ertelenecek mi?" sorusunu getirdi. Bilindiği üzere 15 Temmuz tarihinde gün boyunca 15 Temmuz şehitlerini anma programlarını yapılacak ve gece darbe nöbeti tutulacak. Peki KPSS ÖABT ertelenecek mi? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelendi mi? İşte detaylar...

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI (ÖABT) ERTELENECEK Mİ?

13 Mart 2017 tarihinde başvuruları alınan ve 6 Temmuz 2017 tarihinde de sınav giriş belgesi yayımlanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın yapılma tarihi de 16 Temmuz olarak ÖSYM takviminde yer alıyor.

Ancak 15 Temmuz günü, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılan başarısız askeri darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için anma programları ve demokrasi kutlamaları yapılacak. Aynı zamanda gece de darbe nöbeti tutulacak. Vatandaşlar, 15 Temmuz etkinliklerine katıldıktan sonra ve gece de darbe nöbeti tuttuktan sonra ertesi sabah sınava katılım sağlayacak.

Bu durumla ilgili sınava geç kalma veya sınav saatinde uyanamama gibi problemlerin doğabileceğini belirten adaylar, sınavın bir gün ertelenmesini sosyal medya üzerinden talep ediyor. ÖSYM'ni ve ÖSYM Başkanı Ömer Demir'i mesaj yağmuruna tutan adaylar, bir yandan da "KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelenecek mi?" diye heyecanla ve merakla bekliyor.

KPSS ÖABT ertelenmesiyle ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Olası bir resmi açıklamada dahilinde bu haberi takip edebilirsiniz. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelenirse, bu haber de güncellenecektir.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Temmuz 2017 tarihinde yapılması planlanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi, 6 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı.

Sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan "ais.osym.gov.tr" adresine T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacaklar. Ardından sol menüde yer alan Başvurularım sekmesinden KPSS ÖABT sınav giriş belgesi çıkarabilecekler.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS ÖABT ertelendi mi

KPSS ÖABT ertelenecek mi

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelendi mi

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ertelenecek mi