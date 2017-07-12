Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün açıklanan LYS sonuçlarıyla birlikte, adaylar üniversite tercihleri için puanlarının uygun olduğu üniversite programlarını araştırmaya başladı. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları... (2017)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yapmak isteyen adaylar, merakla İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. İşte 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları ve bölümleri listesi...
|PROGRAM ADI
|PUAN TÜRÜ
|KONT.
|TABAN PUANI
|BAŞARI SIRASI
|ÜCRET
|30%
|TERCİH BURSU
|TIP FAKÜLTESİ
|Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
|MF-3
|6
|499.221
|4,069
|-
|-
|Tıp Fakültesi (%50 Burslu)
|MF-3
|4
|487.697
|6,773
|30.000
|-
|Tıp Fakültesi (%25 Burslu)
|MF-3
|50
|448.852
|21,756
|45.000
|-
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Diş Hekimliği Fakültesi
|MF-3
|69
|410.479
|42,372
|60.000
|-
|Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
|MF-3
|8
|459.858
|16,728
|-
|-
|Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)
|MF-3
|2
|451.479
|20,536
|30.000
|-
|Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)
|MF-3
|1
|439.296
|26,36
|45.000
|-
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu)
|DİL-3
|6
|388.718
|18,948
|-
|-
|Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu)
|DİL-3
|54
|272.498
|64,263
|16.250
|-
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|YGS 1,2,3,4,5,6
|44
|150.000
|Özel Yetenek
|32.500
|-
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tam Burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|6
|150.000
|Özel Yetenek
|-
|-
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 Burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|10
|150.000
|Özel Yetenek
|16.250
|-
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)
|MF-1
|5
|-
|-
|-
|-
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
|MF-1
|45
|-
|-
|16.250
|-
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
|MF-1
|4
|380.928
|65,353
|-
|-
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
|MF-1
|36
|266.944
|194,088
|16.250
|-
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL-1
|8
|246.765
|45,615
|32.500
|22.750
|İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
|DİL-1
|6
|436.663
|6,349
|-
|-
|İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
|DİL-1
|43
|300.677
|29,619
|16.250
|-
|İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
|DİL-1
|3
|297.375
|30,444
|24.375
|-
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS-1
|9
|-
|-
|-
|-
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS-1
|54
|-
|-
|16.250
|-
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
|TS-1
|27
|-
|-
|24.375
|-
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS-1
|9
|-
|-
|-
|-
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS-1
|40
|-
|-
|16.250
|-
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 Burslu)
|TS-1
|41
|320.067
|437,245
|24.375
|-
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
|TM-3
|9
|417.598
|35,162
|-
|-
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
|TM-3
|5
|394.279
|62,759
|16.250
|-
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
|TM-3
|76
|356.678
|127,234
|24.375
|-
|Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TM-2
|9
|378.581
|78,326
|-
|-
|Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TM-2
|81
|327.212
|172,123
|16.250
|-
|Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
|TS-2
|7
|429.149
|13,656
|-
|-
|Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
|TS-2
|63
|380.057
|52,911
|16.250
|-
|FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
|DİL-1
|4
|437.387
|6,242
|-
|-
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
|DİL-1
|36
|255.300
|42,475
|15.250
|-
|Psikoloji
|TM-3
|43
|289.780
|324,436
|33.000
|-
|Psikoloji (Tam Burslu)
|TM-3
|6
|425.237
|28,224
|-
|-
|Psikoloji (%50 Burslu)
|TM-3
|6
|398.919
|56,376
|16.500
|-
|Psikoloji (%25 Burslu)
|TM-3
|5
|364.530
|111,595
|24.750
|-
|Sosyoloji
|TM-3
|5
|245.139
|525,56
|30.500
|21.350
|Sosyoloji (Tam Burslu)
|TM-3
|6
|375.666
|91,638
|-
|-
|Sosyoloji (%50 Burslu)
|TM-3
|40
|263.196
|440,776
|15.250
|-
|Sosyoloji (%25 Burslu)
|TM-3
|5
|242.290
|538,495
|22.875
|-
|Tarih (Tam Burslu)
|TS-2
|4
|379.331
|53,746
|-
|-
|Tarih (%50 Burslu)
|TS-2
|36
|260.170
|381,562
|15.250
|-
|Türk Dili ve Edebiyatı
|TS-2
|8
|243.793
|462,33
|30.500
|21.350
|Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
|TS-2
|5
|393.222
|38,909
|-
|-
|Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
|TS-2
|37
|308.901
|192,041
|15.250
|-
|GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|Çizgi Film ve Animasyon (Tam burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|4
|150.000
|Özel Yetenek
|-
|-
|Çizgi Film ve Animasyon (%50 burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|36
|150.000
|Özel Yetenek
|13.750
|-
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|TS-1
|9
|222.113
|545,512
|27.500
|-
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam burslu)
|TS-1
|7
|446.427
|6,971
|-
|-
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 burslu)
|TS-1
|54
|341.092
|114,011
|13.750
|-
|Grafik Tasarım (Tam burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|8
|150.000
|Özel Yetenek
|-
|-
|Grafik Tasarım (%50 burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|67
|150.000
|Özel Yetenek
|13.750
|-
|Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|5
|150.000
|Özel Yetenek
|-
|-
|Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|45
|150.000
|Özel Yetenek
|13.750
|-
|Drama ve Oyunculuk
|YGS 1,2,3,4,5,6
|5
|150.000
|Özel Yetenek
|27.500
|-
|Drama ve Oyunculuk (Tam burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|4
|150.000
|Özel Yetenek
|-
|-
|Drama ve Oyunculuk (%50 burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|31
|150.000
|Özel Yetenek
|13.750
|-
|Sanat Yönetimi (Tam burslu)
|TS-2
|2
|367.295
|-
|-
|-
|Sanat Yönetimi (%75 burslu)
|TS-2
|10
|-
|-
|20.625
|-
|Sanat Yönetimi (%50 burslu)
|TS-2
|8
|218.663
|-
|13.750
|-
|HUKUK FAKÜLTESİ
|Hukuk
|TM-3
|128
|359.729
|120,932
|43.000
|30.500
|Hukuk (Tam Burslu)
|TM-3
|20
|436,979
|19,133
|-
|-
|Hukuk (%50 Burslu)
|TM-3
|7
|418,24
|34,583
|21.500
|-
|Hukuk (%25 Burslu)
|TM-3
|45
|371,688
|98,406
|32.250
|-
|İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|Ekonomi ve Finans (Tam Burslu)
|TM-1
|6
|337.178
|135,839
|-
|-
|Ekonomi ve Finans (%50 Burslu)
|TM-1
|54
|207.014
|593,769
|15.250
|-
|Havacılık Yönetimi (İngilizce)
|TM-1
|20
|226.349
|558,274
|30.500
|21.350
|Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
|TM-1
|7
|374.294
|77,817
|-
|-
|Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
|TM-1
|40
|272.441
|329,946
|15.250
|-
|Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
|TM-1
|3
|254.428
|414,132
|22.875
|-
|İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
|TM-1
|7
|359.490
|97,558
|-
|-
|İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
|TM-1
|63
|204.518
|594,99
|15.250
|-
|İşletme (Tam Burslu)
|TM-1
|7
|332.674
|144,953
|-
|-
|İşletme (%50 Burslu)
|TM-1
|63
|218.283
|584,242
|15.250
|-
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu)
|TM-1
|4
|322.573
|167,154
|-
|-
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu)
|TM-1
|36
|217.304
|585,952
|15.250
|-
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|TM-3
|15
|205.657
|628,261
|30.500
|21.350
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
|TM-3
|7
|399.200
|56,021
|-
|-
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
|TM-3
|43
|285.649
|341,056
|15.250
|-
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
|TM-3
|5
|254.506
|481,671
|22.875
|-
|Uluslararası Ticaret (İngilizce)
|TM-1
|10
|217.247
|586,042
|30.500
|21.350
|Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
|TM-1
|8
|359.246
|97,906
|-
|-
|Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
|TM-1
|57
|245.597
|459,818
|15.250
|-
|İLETİŞİM FAKÜLTESİ
|Gazetecilik
|TS-2
|5
|-
|-
|30.500
|21.350
|Gazetecilik (Tam Burslu)
|TS-2
|5
|380.024
|52,954
|-
|-
|Gazetecilik (%50 Burslu)
|TS-2
|36
|215.499
|553,219
|15.250
|-
|Gazetecilik (%25 Burslu)
|TS-2
|4
|230.703
|521,724
|22.875
|-
|Görsel iletişim Tasarımı (Tam burslu)
|TS-2
|6
|395.215
|36,993
|-
|-
|Görsel iletişim Tasarımı (%50 burslu)
|TS-2
|54
|215.804
|553,033
|15.250
|-
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TS-2
|15
|219.129
|550,014
|30.500
|21.350
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
|TS-2
|6
|388.862
|43,207
|-
|-
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|TS-2
|32
|261.179
|376,691
|15.250
|-
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
|TS-2
|7
|221.095
|547,289
|22.875
|-
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|TS-2
|30
|211.600
|554,947
|30.500
|21.350
|Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
|TS-2
|7
|411.620
|23,764
|-
|-
|Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
|TS-2
|28
|295.274
|234,647
|15.250
|-
|Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
|TS-2
|5
|255.480
|404,616
|22.875
|-
|Reklamcılık
|TS-2
|5
|216.887
|552,225
|30.500
|21.350
|Reklamcılık (Tam Burslu)
|TS-2
|5
|408.672
|25,838
|-
|-
|Reklamcılık (%50 Burslu)
|TS-2
|30
|283.314
|278,234
|15.250
|-
|Reklamcılık (%25 Burslu)
|TS-2
|5
|234.379
|506,641
|22.875
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu)
|TS-1
|5
|375.120
|40,415
|-
|-
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu)
|TS-1
|45
|211.939
|451,374
|15.250
|-
|Yeni Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu)
|TS-2
|30
|-
|-
|-
|-
|MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu)
|MF-4
|6
|-
|-
|-
|-
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
|MF-4
|54
|-
|-
|16.375
|-
|İç Mimarlık
|MF-4
|40
|-
|-
|32.750
|22.925
|İç Mimarlık (Tam Burslu)
|MF-4
|10
|-
|-
|-
|-
|İç Mimarlık (%50 Burslu)
|MF-4
|50
|-
|-
|16.375
|-
|Mimarlık (Tam Burslu)
|MF-4
|10
|415.422
|39,803
|-
|-
|Mimarlık (%50 Burslu)
|MF-4
|9
|374.418
|66,656
|16.375
|-
|Mimarlık (%25 Burslu)
|MF-4
|81
|341.007
|94,135
|24.562
|-
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|MF-4
|6
|401.570
|48,071
|-
|-
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|MF-4
|54
|240.385
|238,257
|15.875
|-
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|MF-4
|6
|394.478
|52,519
|-
|-
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|MF-4
|54
|240.222
|238,612
|15.875
|-
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|MF-4
|8
|388.380
|56,624
|-
|-
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|MF-4
|72
|239.644
|239,954
|15.875
|-
|Gıda Mühendisliği (Tam Burslu)
|MF-4
|4
|336.652
|98,24
|-
|-
|Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
|MF-4
|36
|242.716
|233,126
|15.875
|-
|İnşaat Mühendisliği
|MF-4
|60
|239.999
|239,127
|31.750
|22.225
|İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
|MF-4
|8
|387.250
|57,419
|-
|-
|İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
|MF-4
|12
|311.934
|124,064
|15.875
|-
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|MF-4
|6
|-
|-
|-
|-
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|MF-4
|54
|-
|-
|15.875
|-
|Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
|MF-4
|5
|369.545
|70,352
|-
|-
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|MF-4
|45
|240.204
|238,664
|15.875
|-
|Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu)
|MF-4
|2
|291.668
|148,802
|-
|-
|Tekstil Mühendisliği (%75 Burslu)
|MF-4
|10
|-
|-
|23.812
|-
|Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu)
|MF-4
|8
|-
|-
|15.875
|-
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|MF-4
|6
|409.080
|43,477
|-
|-
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|MF-4
|54
|257.007
|203,813
|15.875
|-
|SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Beslenme ve Diyetetik
|MF-3
|49
|223.513
|275,923
|26.250
|-
|Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
|MF-3
|6
|414.006
|40,307
|-
|-
|Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
|MF-3
|2
|367.284
|71,562
|13.125
|-
|Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
|MF-3
|3
|326.202
|107,71
|19.687
|-
|Çocuk Gelişimi
|TM-3
|74
|242.229
|538,784
|26.250
|18.375
|Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
|TM-3
|10
|374.138
|94,217
|-
|-
|Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
|TM-3
|8
|341.065
|162,638
|13.125
|-
|Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
|TM-3
|8
|271.302
|403,491
|19.687
|-
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|MF-3
|53
|206.457
|284,685
|26.250
|18.375
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
|MF-3
|7
|414.111
|40,242
|-
|-
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
|MF-3
|5
|348.151
|87,047
|13.125
|-
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
|MF-3
|5
|319.262
|114,958
|19.687
|-
|Hemşirelik
|MF-3
|36
|225.910
|271,62
|26.250
|18.375
|Hemşirelik (Tam Burslu)
|MF-3
|5
|337.055
|96,894
|-
|-
|Hemşirelik (%50 Burslu)
|MF-3
|6
|274.737
|172,719
|13.125
|-
|Hemşirelik (%25 Burslu)
|MF-3
|3
|245.770
|226,173
|19.687
|-
|Odyoloji
|MF-3
|53
|209.970
|283,821
|26.250
|18.375
|Odyoloji (Tam Burslu)
|MF-3
|7
|426.189
|33,351
|-
|-
|Odyoloji (%50 Burslu)
|MF-3
|5
|391.819
|53,87
|13.125
|-
|Odyoloji (%25 Burslu)
|MF-3
|5
|320.788
|113,406
|19.687
|-
|Sağlık Yönetimi
|TM-1
|10
|217.304
|585,951
|26.250
|18.375
|Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
|TM-1
|4
|332.450
|145,407
|-
|-
|Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
|TM-1
|16
|259.154
|390,726
|13.125
|-
|Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
|TM-1
|10
|207.959
|593,268
|19.687
|-
|SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Sosyal Hizmet
|TM-3
|53
|220.924
|616,86
|26.250
|18.375
|Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
|TM-3
|7
|388.790
|70,617
|-
|-
|Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
|TM-3
|4
|359.266
|121,868
|13.125
|-
|Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
|TM-3
|6
|309.617
|252,532
|19.687
|-
|UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
|Gıda Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|-
|-
|-
|-
|Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-2
|54
|-
|-
|13.750
|-
|Spor Yöneticiliği (Tam Burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|6
|150.000
|Özel Yetenek
|-
|-
|Spor Yöneticiliği (%50 Burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|9
|150.000
|Özel Yetenek
|13.750
|-
|Spor Yöneticiliği (%25 Burslu)
|YGS 1,2,3,4,5,6
|45
|150.000
|Özel Yetenek
|20.625
|-
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|-
|-
|-
|-
|Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
|YGS-6
|54
|-
|-
|13.750
|-
|YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
|Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu)
|DİL-3
|20
|-
|-
|-
|-
|Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
|DİL-1
|10
|218.988
|56,458
|27.500
|19.250
|Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
|DİL-1
|6
|451.052
|4,627
|-
|-
|Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
|DİL-1
|44
|300.896
|29,565
|13.750
|-
|Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu)
|DİL-3
|5
|397.859
|16,107
|-
|-
|Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu)
|DİL-3
|45
|214.617
|74,495
|13.750
|-
|YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
|Lisans Hazırlık
|27.000
|Ön Lisans Hazırlık
|14.250
|ADALET MESLEK YüKSEKOKULU
|Adalet
|YGS-3
|38
|196.640
|1,783,759
|17.500
|-
|Adalet (Tam Burslu)
|YGS-3
|6
|377.886
|183,586
|-
|-
|Adalet (%50 Burslu)
|YGS-3
|12
|336.023
|399,783
|8.750
|-
|Adalet (%25 Burslu)
|YGS-3
|4
|278.191
|916,864
|13.125
|-
|Adalet (İÖ)
|YGS-3
|30
|166.889
|1,864,920
|17.500
|-
|Adalet (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-3
|6
|370.516
|212,691
|-
|-
|Adalet (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-3
|20
|266.385
|1,046,529
|8.750
|-
|Adalet (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-3
|4
|252.756
|1,198,785
|13.125
|-
|ANADOLU BİL MESLEK YüKSEKOKULU
|Aşçılık
|YGS-4
|29
|238.897
|1,243,822
|14.250
|9.975
|Aşçılık (Tam Burslu)
|YGS-4
|6
|369.148
|179,558
|-
|-
|Aşçılık (%50 Burslu)
|YGS-4
|20
|294.948
|640,558
|7.125
|Aşçılık (%25 Burslu)
|YGS-4
|5
|263.509
|959,695
|10.687
|-
|Aşçılık (İÖ)
|YGS-4
|15
|183.539
|1,814,983
|14.250
|9.975
|Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-4
|5
|392.389
|108,515
|-
|-
|Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-4
|25
|252.595
|1,083,620
|7.125
|-
|Aşçılık (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-4
|5
|231.916
|1,325,728
|10.687
|-
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Tam Burslu)
|YGS-2
|3
|243.561
|664,085
|-
|-
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 Burslu)
|YGS-2
|27
|175.302
|1,499,509
|7.125
|-
|Bankacılık ve Sigortacılık
|YGS-6
|20
|183.202
|1,738,342
|14.250
|9.975
|Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
|YGS-6
|7
|297.992
|496,733
|-
|-
|Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
|YGS-6
|38
|239.863
|1,057,301
|7.125
|-
|Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
|YGS-6
|5
|219.746
|1,321,972
|10.687
|-
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
|YGS-6
|5
|168.397
|1,750,568
|14.250
|9.975
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|287.628
|569,489
|-
|-
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|44
|197.381
|1,622,120
|7.125
|-
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-6
|5
|175.974
|1,745,795
|10.687
|-
|Basım ve Yayın Teknolojileri
|YGS-5
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu)
|YGS-5
|7
|306.452
|553,453
|-
|-
|Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu)
|YGS-5
|58
|196.123
|1,738,038
|7.125
|-
|Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-5
|6
|303.161
|580,04
|-
|-
|Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-5
|54
|191.796
|1,776,947
|7.125
|-
|Bilgisayar Programcılığı
|YGS-1
|20
|186.866
|1,479,173
|14.250
|9.975
|Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)
|YGS-1
|8
|327.721
|257,903
|-
|Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
|YGS-1
|42
|276.465
|472,217
|7.125
|-
|Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
|YGS-1
|10
|193.787
|1,398,940
|10.687
|-
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|YGS-1
|20
|-
|-
|14.250
|9.975
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|5
|358.258
|177,718
|-
|-
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|20
|224.556
|921,536
|7.125
|-
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|5
|190.816
|1,439,950
|10.687
|-
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim)
|YGS-1
|27
|188.724
|1,463,216
|6.000
|-
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu)
|YGS-1
|3
|455.419
|43,797
|-
|-
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce)
|YGS-1
|4
|187.574
|1,473,608
|14.250
|9.975
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|319.662
|284,429
|-
|-
|Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-1
|50
|201.753
|1,267,707
|7.125
|-
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce)
|YGS-1
|4
|-
|-
|14.250
|9.975
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|336.200
|232,504
|-
|-
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-1
|50
|190.605
|1,442,464
|7.125
|-
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|YGS-1
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-1
|5
|293.530
|387,213
|-
|-
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-1
|40
|199.063
|1,313,326
|7.125
|-
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|5
|314.448
|302,746
|-
|-
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|45
|178.828
|1,506,924
|7.125
|-
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu)
|YGS-4
|3
|342.322
|299,807
|-
|-
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu)
|YGS-4
|27
|183.053
|1,815,789
|7.125
|-
|Çocuk Gelişimi
|YGS-4
|76
|180.666
|1,818,233
|14.250
|9.975
|Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
|YGS-4
|10
|352.738
|247,35
|-
|-
|Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
|YGS-4
|6
|305.176
|551,864
|7.125
|-
|Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
|YGS-4
|8
|275.145
|834,103
|10.687
|-
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|YGS-4
|40
|173.827
|1,821,968
|14.250
|9.975
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-4
|10
|350.202
|259,235
|-
|-
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-4
|35
|257.461
|1,027,615
|7.125
|-
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-4
|15
|205.209
|1,636,385
|10.687
|-
|Dış Ticaret
|YGS-6
|20
|189.145
|1,709,853
|14.250
|9.975
|Dış Ticaret (Tam Burslu)
|YGS-6
|10
|295.837
|510,899
|-
|-
|Dış Ticaret (%50 Burslu)
|YGS-6
|50
|236.728
|1,096,864
|7.125
|-
|Dış Ticaret (%25 Burslu)
|YGS-6
|20
|192.819
|1,675,350
|10.687
|-
|Dış Ticaret (İÖ)
|YGS-6
|5
|205.263
|1,519,516
|14.250
|9.975
|Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|8
|285.322
|587,183
|-
|-
|Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|67
|208.444
|1,476,616
|7.125
|-
|Dış Ticaret (ingilizce)
|YGS-6
|10
|198.255
|1,611,182
|14.250
|9.975
|Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-6
|9
|371.674
|185,132
|-
|-
|Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-6
|66
|222.030
|1,290,928
|7.125
|-
|Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
|YGS-6
|5
|-
|-
|10.687
|-
|Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|380.192
|163,608
|-
|-
|Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|54
|173.430
|1,747,681
|7.125
|-
|Elektrik
|YGS-1
|10
|-
|-
|14.250
|9.975
|Elektrik (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|272.139
|496,935
|-
|-
|Elektrik (%50 Burslu)
|YGS-1
|40
|186.621
|1,480,883
|7.125
|-
|Elektrik (%25 Burslu)
|YGS-1
|4
|-
|-
|10.687
|-
|Elektrik (İÖ)
|YGS-1
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Elektrik (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|4
|268.336
|519,978
|-
|-
|Elektrik (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|21
|170.191
|1,520,455
|7.125
|-
|Elektrik (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|5
|-
|-
|10.687
|-
|Elektronik Teknolojisi
|YGS-1
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-1
|5
|262.175
|560,116
|-
|-
|Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-1
|40
|172.395
|1,517,538
|7.125
|-
|Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|4
|345.880
|983,859
|-
|-
|Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|36
|188.286
|1,467,420
|7.125
|-
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|YGS-4
|5
|208.761
|1,595,950
|14.250
|9.975
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu)
|YGS-4
|7
|362.990
|203,183
|-
|-
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu)
|YGS-4
|48
|209.952
|1,582,277
|7.125
|-
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu)
|YGS-4
|5
|181.901
|1,817,185
|10.687
|-
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ)
|YGS-4
|3
|215.504
|1,518,200
|14.250
|9.975
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-4
|5
|406.050
|78,688
|-
|-
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-4
|34
|175.812
|1,820,961
|7.125
|-
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-4
|3
|199.191
|1,702,141
|10.687
|-
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Tam Burslu)
|YGS-2
|3
|269.265
|466,002
|-
|-
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 Burslu)
|YGS-2
|27
|191.190
|1,418,338
|7.125
|-
|Gıda Teknolojisi
|YGS-2
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Gıda Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|276.996
|422,021
|-
|-
|Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-2
|45
|167.728
|1,509,722
|7.125
|-
|Gıda Teknolojisi (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|-
|-
|10.687
|-
|Gıda Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|4
|274.582
|435,003
|-
|Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|36
|166.553
|1,510,129
|7.125
|-
|Grafik Tasarımı
|YGS-5
|30
|175.567
|1,824,221
|14.250
|9.975
|Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
|YGS-5
|9
|345.577
|310,063
|-
|-
|Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
|YGS-5
|44
|253.242
|1,087,290
|7.125
|-
|Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
|YGS-5
|7
|231.931
|1,336,547
|10.687
|-
|Grafik Tasarımı (İÖ)
|YGS-5
|10
|182.091
|1,820,254
|14.250
|9.975
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-5
|9
|356.425
|261,493
|-
|-
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-5
|64
|227.440
|1,388,834
|7.125
|-
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-5
|7
|186.471
|1,809,907
|10.687
|-
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım
|YGS-4
|15
|185.949
|1,808,595
|14.250
|9.975
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
|YGS-4
|7
|322.794
|418,126
|-
|-
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|YGS-4
|43
|250.385
|1,109,388
|7.125
|-
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
|YGS-4
|5
|196.602
|1,728,735
|10.687
|-
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|YGS-4
|5
|184.792
|1,812,192
|14.250
|9.975
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-4
|6
|338.602
|320,249
|-
|-
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-4
|44
|184.244
|1,813,550
|7.125
|-
|Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-4
|5
|283.451
|749,629
|10.687
|-
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|YGS-6
|10
|197.408
|1,621,787
|14.250
|9.975
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu)
|YGS-6
|9
|306.940
|441,862
|-
|-
|İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu)
|YGS-6
|65
|219.990
|1,318,637
|7.125
|-
|İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu)
|YGS-6
|6
|192.205
|45,615
|10.687
|-
|İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|5
|309.853
|425,635
|-
|-
|İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|45
|188.977
|1,711,107
|7.125
|-
|İnşaat Teknolojisi
|YGS-1
|32
|188.910
|1,461,318
|14.250
|9.975
|İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-1
|9
|339.419
|223,588
|-
|-
|İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-1
|34
|280.248
|451,876
|7.125
|-
|İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu)
|YGS-1
|15
|211.043
|1,115,691
|10.687
|-
|İnşaat Teknolojisi (İÖ)
|YGS-1
|25
|183.109
|1,497,697
|14.250
|9.975
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|360.348
|173,181
|-
|-
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|20
|267.729
|523,675
|7.125
|-
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|9
|212.190
|1,097,720
|10.687
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|YGS-2
|30
|184.699
|1,477,159
|14.250
|9.975
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|289.060
|362,189
|-
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
|YGS-2
|20
|229.238
|822,087
|7.125
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|213.317
|1,048,337
|10.687
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
|YGS-2
|5
|176.662
|1,497,008
|14.250
|9.975
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|5
|348.572
|178,816
|-
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|35
|212.388
|1,063,299
|7.125
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|5
|203.688
|1,209,961
|10.687
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
|YGS-2
|54
|190.340
|1,429,469
|6.000
|-
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|373.680
|135,833
|-
|-
|İşletme Yönetimi
|YGS-6
|15
|187.564
|1,720,899
|14.250
|9.975
|İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|319.107
|377,623
|-
|-
|İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
|YGS-6
|34
|216.146
|1,370,904
|7.125
|-
|İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
|YGS-6
|5
|193.009
|1,673,372
|10.687
|-
|İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|286.519
|577,951
|-
|-
|İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|49
|189.548
|1,706,758
|7.125
|-
|İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-6
|4
|361.012
|215,884
|-
|-
|İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-6
|36
|191.627
|1,687,801
|7.125
|-
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|YGS-5
|6
|189.794
|1,791,806
|14.250
|9.975
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu)
|YGS-5
|4
|351.601
|282,125
|-
|-
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu)
|YGS-5
|30
|203.788
|1,658,610
|7.125
|-
|Lojistik
|YGS-6
|20
|187.528
|1,721,127
|14.250
|9.975
|Lojistik (Tam Burslu)
|YGS-6
|9
|287.889
|567,496
|-
|-
|Lojistik (%50 Burslu)
|YGS-6
|46
|245.505
|987,179
|7.125
|-
|Lojistik (%25 Burslu)
|YGS-6
|15
|204.335
|1,531,976
|10.687
|-
|Lojistik (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|7
|278.967
|638,852
|-
|-
|Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|63
|175.806
|1,745,930
|7.125
|-
|Makine
|YGS-1
|15
|196.922
|1,348,924
|14.250
|9.975
|Makine (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|286.003
|422,702
|-
|-
|Makine (%50 Burslu)
|YGS-1
|27
|217.202
|1,022,300
|7.125
|-
|Makine (%25 Burslu)
|YGS-1
|12
|194.318
|1,390,904
|10.687
|-
|Makine (İÖ)
|YGS-1
|8
|192.594
|1,416,247
|14.250
|9.975
|Makine (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|5
|358.140
|177,971
|-
|-
|Makine (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|32
|182.246
|1,500,056
|7.125
|-
|Makine (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|5
|-
|-
|10.687
|-
|Mimari Restorasyon
|YGS-5
|79
|178.341
|1,822,884
|14.250
|9.975
|Mimari Restorasyon (Tam Burslu)
|YGS-5
|10
|363.556
|233,338
|-
|-
|Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
|YGS-5
|5
|335.562
|361,011
|7.125
|-
|Mimari Restorasyon (%25 Burslu)
|YGS-5
|6
|263.960
|965,33
|10.687
|-
|Mimari Restorasyon (İÖ)
|YGS-5
|40
|178.749
|1,822,668
|14.250
|9.975
|Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-5
|8
|371.379
|205,127
|-
|-
|Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-5
|24
|267.294
|928,178
|7.125
|-
|Mimari Restorasyon (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-5
|8
|229.206
|1,368,486
|10.687
|-
|Moda Tasarımı
|YGS-5
|37
|229.380
|1,366,444
|14.250
|9.975
|Moda Tasarımı (Tam Burslu)
|YGS-5
|8
|320.978
|448,653
|-
|-
|Moda Tasarımı (%50 Burslu)
|YGS-5
|25
|246.393
|1,166,335
|7.125
|-
|Moda Tasarımı (%25 Burslu)
|YGS-5
|10
|193.144
|1,765,606
|10.687
|-
|Moda Tasarımı (İÖ)
|YGS-5
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-5
|7
|349.827
|290,122
|-
|-
|Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-5
|50
|168.672
|1,826,839
|7.125
|-
|Moda Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-5
|8
|193.581
|1,761,735
|10.687
|-
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|YGS-6
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu)
|YGS-6
|7
|285.741
|583,948
|-
|-
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
|YGS-6
|53
|202.688
|1,553,844
|7.125
|-
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu)
|YGS-6
|5
|187.406
|1,721,828
|10.687
|-
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|YGS-6
|5
|199.676
|1,593,065
|14.250
|9.975
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|5
|290.843
|545,757
|-
|-
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|40
|184.906
|1,733,810
|7.125
|-
|Otomotiv Teknolojisi
|YGS-1
|10
|191.051
|1,437,012
|14.250
|9.975
|Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-1
|7
|262.843
|555,545
|-
|-
|Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-1
|45
|189.803
|1,451,804
|7.125
|-
|Otomotiv Teknolojisi (%25 Burslu)
|YGS-1
|8
|-
|-
|10.687
|-
|Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
|YGS-1
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|266.831
|529,266
|-
|-
|Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|45
|168.801
|1,521,841
|7.125
|-
|Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|4
|184.053
|1,494,448
|10.687
|-
|Pazarlama (Tam Burslu)
|YGS-6
|5
|296.656
|505,517
|-
|-
|Pazarlama (%50 Burslu)
|YGS-6
|45
|185.839
|1,730,155
|7.125
|-
|Pazarlama (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|2
|426.413
|79,067
|-
|-
|Pazarlama (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|18
|185.453
|1,731,726
|7.125
|-
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|YGS-4
|40
|189.448
|1,790,667
|14.250
|9.975
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
|YGS-4
|10
|350.393
|258,307
|-
|-
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
|YGS-4
|40
|277.680
|807,897
|7.125
|-
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu)
|YGS-4
|10
|195.556
|1,739,050
|10.687
|-
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
|YGS-4
|10
|187.499
|1,801,758
|14.250
|9.975
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-4
|6
|347.110
|274,864
|-
|-
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-4
|44
|192.896
|1,763,866
|7.125
|-
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu)
|YGS-4
|6
|349.454
|262,841
|-
|-
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu)
|YGS-4
|54
|228.068
|1,370,933
|7.125
|-
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-4
|5
|364.972
|195,465
|-
|-
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-4
|45
|211.828
|1,560,914
|7.125
|-
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|YGS-6
|10
|190.089
|1,702,151
|14.250
|9.975
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
|YGS-6
|8
|295.163
|515,46
|-
|-
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
|YGS-6
|52
|221.436
|1,298,946
|7.125
|-
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
|YGS-6
|10
|186.592
|1,726,463
|10.687
|-
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
|YGS-6
|5
|214.801
|1,389,409
|14.250
|9.975
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|7
|289.966
|552,127
|-
|-
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|55
|185.864
|1,730,034
|7.125
|-
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-6
|3
|188.336
|1,715,752
|10.687
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|YGS-6
|42
|190.214
|1,701,066
|14.250
|9.975
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
|YGS-6
|7
|330.774
|324,891
|-
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
|YGS-6
|21
|247.092
|967,942
|7.125
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
|YGS-6
|30
|-
|-
|14.250
|9.975
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|-
|-
|-
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|24
|-
|-
|7.125
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)
|YGS-6
|10
|196.634
|1,631,389
|14.250
|9.975
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|358.563
|223,5
|-
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-6
|40
|252.786
|901,105
|7.125
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
|YGS-6
|4
|206.432
|1,503,846
|10.687
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce)
|YGS-6
|10
|-
|-
|14.250
|9.975
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-6
|6
|-
|-
|-
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-6
|40
|-
|-
|7.125
|-
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce) (%25 Burslu)
|YGS-6
|4
|-
|-
|10.687
|-
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|YGS-5
|75
|212.177
|1,565,533
|14.250
|-
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
|YGS-5
|9
|334.289
|368,039
|-
|-
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
|YGS-5
|6
|309.121
|532,938
|7.125
|-
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ)
|YGS-5
|50
|176.033
|1,824,009
|14.250
|-
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-5
|6
|361.009
|243,091
|-
|-
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-5
|4
|303.143
|580,198
|7.125
|-
|Turizm Rehberliği (İngilizce)
|YGS-3
|20
|178.281
|1,861,629
|14.250
|9.975
|Turizm Rehberliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-3
|5
|392.163
|135,24
|-
|-
|Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-3
|25
|189.877
|1,834,538
|7.125
|-
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|YGS-6
|5
|203.489
|1,543,168
|14.250
|9.975
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu)
|YGS-6
|8
|278.307
|644,605
|-
|-
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
|YGS-6
|67
|196.698
|1,630,621
|7.125
|-
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-6
|4
|292.353
|535,05
|-
|-
|Turizm ve Otel işletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-6
|36
|187.966
|1,718,248
|7.125
|-
|Uçak Teknolojisi
|YGS-1
|50
|191.152
|1,435,673
|14.250
|-
|Uçak Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-1
|7
|351.955
|192,061
|-
|-
|Uçak Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-1
|9
|327.087
|259,878
|7.125
|-
|Uçak Teknolojisi (%25 Burslu)
|YGS-1
|4
|269.414
|513,346
|10.687
|-
|Uçak Teknolojisi (İÖ)
|YGS-1
|44
|179.392
|1,505,933
|14.250
|-
|Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|328.443
|255,564
|-
|-
|Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|10
|275.320
|478,594
|7.125
|-
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)
|YGS-3
|31
|196.027
|1,788,972
|14.250
|9.975
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu)
|YGS-3
|8
|403.148
|105,536
|-
|-
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu)
|YGS-3
|37
|283.327
|861,889
|7.125
|-
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%25 Burslu)
|YGS-3
|4
|238.784
|1,354,578
|10.687
|-
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ)
|YGS-3
|7
|197.014
|1,780,538
|14.250
|9.975
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-3
|6
|418.891
|72,613
|-
|-
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-3
|37
|273.269
|970,5
|7.125
|-
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-3
|5
|197.233
|1,778,584
|10.687
|-
|Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca)
|YGS-3
|5
|-
|-
|14.250
|9.975
|Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.)(Tam Burslu)
|YGS-3
|4
|392.093
|135,422
|-
|-
|Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.)(%50 Burslu)
|YGS-3
|31
|211.031
|1,647,368
|7.125
|-
|Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.) (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-3
|3
|439.399
|42,336
|-
|-
|Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.) (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-3
|27
|189.430
|1,837,137
|7.125
|-
|Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (Tam Burslu)
|YGS-3
|4
|380.249
|174,768
|-
|-
|Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (%50 Burslu)
|YGS-3
|36
|183.658
|1,857,732
|7.125
|-
|Yapı Denetimi
|YGS-1
|3
|-
|-
|14.250
|9.975
|Yapı Denetimi (Tam Burslu)
|YGS-1
|5
|274.516
|483,126
|-
|-
|Yapı Denetimi (%50 Burslu)
|YGS-1
|34
|186.089
|1,484,367
|7.125
|-
|Yapı Denetimi (%25 Burslu)
|YGS-1
|3
|192.879
|1,412,340
|10.687
|-
|Yerel Yönetimler
|YGS-4
|5
|175.321
|1,821,226
|14.250
|9.975
|Yerel Yönetimler (Tam Burslu)
|YGS-4
|5
|321.662
|425,908
|-
|-
|Yerel Yönetimler (%50 Burslu)
|YGS-4
|40
|175.868
|1,820,939
|7.125
|-
|SAğLIK HİZMETLERİ MESLEK YüKSEKOKULU
|Ağız ve Diş Sağlığı
|YGS-2
|48
|172.157
|1,504,699
|16.750
|11.725
|Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)
|YGS-2
|7
|318.086
|252,945
|-
|-
|Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|266.880
|480,915
|8.375
|-
|Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu)
|YGS-2
|10
|224.154
|887.972
|12.562
|-
|Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)
|YGS-2
|30
|167.658
|1,509,769
|16.750
|11.725
|Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|286.409
|374,569
|-
|-
|Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|14
|278.778
|412,403
|8.375
|-
|Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|10
|215.731
|1,010,401
|12.562
|-
|Ameliyathane Hizmetleri
|YGS-2
|53
|176.904
|1,496,580
|16.750
|11.725
|Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
|YGS-2
|7
|288.045
|366,838
|-
|-
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|266.257
|484,865
|8.375
|-
|Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu)
|YGS-2
|5
|240.126
|698,256
|12.562
|-
|Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)
|YGS-2
|53
|172.129
|1,504,734
|16.750
|11.725
|Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|7
|281.817
|396,889
|-
|-
|Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|264.915
|493,656
|8.375
|-
|Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|5
|225.770
|866,216
|12.562
|-
|Anestezi
|YGS-2
|72
|226.351
|858,653
|16.750
|-
|Anestezi (Tam Burslu)
|YGS-2
|9
|350.272
|175,485
|-
|-
|Anestezi (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|306.785
|290,124
|8.375
|-
|Anestezi (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|289.430
|360,53
|12.562
|-
|Anestezi (İÖ)
|YGS-2
|72
|213.328
|1,048,140
|16.750
|-
|Anestezi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|9
|329.387
|221,472
|-
|-
|Anestezi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|280.688
|402,578
|8.375
|-
|Anestezi (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|251.747
|590,787
|12.562
|-
|Diş Protez Teknolojisi
|YGS-2
|15
|195.286
|1,356,315
|16.750
|11.725
|Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|289.420
|360,563
|-
|-
|Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
|YGS-2
|19
|220.053
|945,582
|8.375
|-
|Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu)
|YGS-2
|20
|171.063
|1,506,307
|12.562
|-
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|5
|262.284
|511.259
|-
|-
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|45
|178.711
|1,493,173
|8.375
|-
|Diyaliz
|YGS-2
|55
|169.932
|1,507,754
|16.750
|11.725
|Diyaliz (Tam Burslu)
|YGS-2
|7
|309.912
|279236
|-
|-
|Diyaliz (%50 Burslu)
|YGS-2
|4
|264.218
|498,206
|8.375
|-
|Diyaliz (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|246.996
|631,869
|12.562
|-
|Diyaliz (İÖ)
|YGS-2
|55
|183.180
|1,483,006
|16.750
|11.725
|Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|7
|304.538
|298.251
|-
|-
|Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|4
|270.218
|460.274
|8.375
|-
|Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|230.867
|802,006
|12.562
|-
|Eczane Hizmetleri
|YGS-2
|10
|-
|-
|16.750
|11.725
|Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|-
|-
|-
|-
|Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)
|YGS-2
|44
|-
|-
|8.375
|-
|Elektronörofizyoloji
|YGS-1
|10
|177.886
|1,508,557
|16.750
|11.725
|Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|322.047
|276,289
|-
|-
|Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
|YGS-1
|34
|264.793
|542,544
|8.375
|-
|Elektronörofizyoloji (%25 Burslu)
|YGS-1
|10
|209.549
|1,139,545
|12.562
|-
|Elektronörofizyoloji (İÖ)
|YGS-1
|10
|184.882
|1,490,941
|16.750
|11.725
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|6
|314.856
|301,303
|-
|-
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|34
|221.672
|959,467
|8.375
|-
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|10
|192.832
|1,412,983
|12.562
|-
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
|YGS-2
|3
|276.420
|425,021
|-
|-
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
|YGS-2
|27
|176.259
|1,497,785
|8.375
|-
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|2
|345.672
|184,577
|-
|-
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|18
|187.953
|1,454,934
|8.375
|-
|Fizyoterapi
|YGS-2
|71
|199.590
|1,282,084
|16.750
|-
|Fizyoterapi (Tam Burslu)
|YGS-2
|9
|346.768
|182,356
|-
|-
|Fizyoterapi (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|361.116
|155,893
|8.375
|-
|Fizyoterapi (%25 Burslu)
|YGS-2
|5
|290.290
|356,607
|12.562
|-
|Fizyoterapi (İÖ)
|YGS-2
|62
|172.093
|1,504,796
|16.750
|-
|Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|8
|338.178
|200,453
|-
|-
|Fizyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|285.264
|379,959
|8.375
|-
|Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|5
|223.116
|902,174
|12.562
|-
|İlk ve Acil Yardım
|YGS-2
|64
|241.961
|679,725
|16.750
|-
|İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
|YGS-2
|8
|353.325
|169,731
|-
|-
|İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
|YGS-2
|4
|313.723
|266,588
|8.375
|-
|İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|289.798
|358,814
|12.562
|-
|İlk ve Acil Yardım (İÖ)
|YGS-2
|64
|242.355
|675,876
|16.750
|-
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|8
|334.678
|208,585
|-
|-
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|4
|310.700
|276,591
|8.375
|-
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|4
|279.109
|410,647
|12.562
|-
|Odyometri
|YGS-1
|55
|187.168
|1,476,951
|16.750
|11.725
|Odyometri (Tam Burslu)
|YGS-1
|7
|355.545
|183,757
|-
|-
|Odyometri (%50 Burslu)
|YGS-1
|4
|304.100
|342,167
|8.375
|-
|Odyometri (%25 Burslu)
|YGS-1
|4
|259.766
|576,957
|12.562
|-
|Odyometri (İÖ)
|YGS-1
|55
|167.805
|1,522,514
|16.750
|11.725
|Odyometri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|7
|361.726
|170,429
|-
|-
|Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|4
|284.738
|429,01
|8.375
|-
|Odyometri (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|4
|227.138
|888,939
|12.562
|-
|Optisyenlik
|YGS-1
|40
|191.864
|1,426,221
|16.750
|11.725
|Optisyenlik (Tam Burslu)
|YGS-1
|8
|308.889
|323,264
|-
|-
|Optisyenlik (%50 Burslu)
|YGS-1
|10
|233.305
|816,048
|8.375
|-
|Optisyenlik (%25 Burslu)
|YGS-1
|22
|183.217
|1,497,323
|12.562
|-
|Optisyenlik (İÖ)
|YGS-1
|5
|185.229
|1,489,181
|16.750
|11.725
|Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|8
|347.112
|203,608
|-
|-
|Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|62
|195.390
|1,374,024
|8.375
|-
|Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|5
|187.848
|1,471,339
|12.562
|-
|Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu)
|YGS-2
|5
|291.023
|353,382
|-
|-
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|YGS-2
|40
|201.545
|1,247,395
|8.375
|-
|Ortopedik Protez ve Ortez (%25 Burslu)
|YGS-2
|5
|176.553
|1,497,205
|12.562
|-
|Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|5
|399.861
|100,206
|-
|-
|Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|45
|183.856
|1,480,701
|8.375
|-
|Pataloji Laboratuvar Teknikleri
|YGS-2
|44
|172.749
|1,503,781
|16.750
|11.725
|Pataloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|286.601
|373,644
|-
|-
|Pataloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
|YGS-2
|5
|252.845
|581,734
|8.375
|-
|Pataloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
|YGS-2
|5
|209.161
|1,116,212
|12.562
|-
|Pataloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|4
|280.330
|404,389
|-
|-
|Pataloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|36
|215.089
|1,020,347
|8.375
|-
|Perfüzyon Teknikleri
|YGS-2
|20
|192.263
|1,403,310
|16.750
|11.725
|Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|293.363
|343,112
|-
|-
|Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu)
|YGS-2
|15
|248.211
|621,01
|8.375
|-
|Perfüzyon Teknikleri (%25 Burslu)
|YGS-2
|19
|216.612
|996,942
|12.562
|-
|Perfüzyon Teknikleri (İÖ)
|YGS-2
|10
|188.075
|1,453,807
|16.750
|11.725
|Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|6
|286.159
|375,726
|-
|-
|Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|29
|178.702
|1,493,186
|8.375
|-
|Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|15
|171.322
|1,505,948
|12.562
|-
|Radyoterapi
|YGS-1
|35
|168.826
|1,521,822
|16.750
|11.725
|Radyoterapi (Tam Burslu)
|YGS-1
|8
|292.128
|393,582
|-
|-
|Radyoterapi (%50 Burslu)
|YGS-1
|5
|257.935
|590,11
|8.375
|-
|Radyoterapi (%25 Burslu)
|YGS-1
|32
|204.905
|554,947
|12.562
|-
|Radyoterapi (İÖ)
|YGS-1
|35
|166.911
|1,522,882
|16.750
|11.725
|Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|8
|284.752
|428,934
|-
|-
|Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|15
|216.499
|1,032,461
|8.375
|-
|Radyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|22
|177.428
|1,509,368
|12.562
|-
|Sosyal Hizmetler
|YGS-5
|20
|174.900
|1,824,525
|16.750
|11.725
|Sosyal Hizmetler (Tam Burslu)
|YGS-5
|7
|372.273
|202,023
|-
|-
|Sosyal Hizmetler (%50 Burslu)
|YGS-5
|35
|266.322
|938,975
|8.375
|-
|Sosyal Hizmetler (%25 Burslu)
|YGS-5
|8
|239.322
|1,249,484
|12.562
|-
|Sosyal Hizmetler (İÖ)
|YGS-5
|17
|173.078
|1,825,313
|16.750
|11.725
|Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-5
|6
|371.021
|206,357
|-
|-
|Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-5
|30
|252.921
|1,090,924
|8.375
|-
|Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-5
|7
|214.824
|1,535,314
|12.562
|-
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|YGS-3
|15
|168.053
|1,864,793
|16.750
|11.725
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
|YGS-3
|6
|340.700
|369,007
|-
|-
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
|YGS-3
|24
|266.135
|1,049,292
|8.375
|-
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
|YGS-3
|15
|204.048
|1,715,805
|12.562
|-
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|YGS-3
|5
|191.725
|1,822,698
|16.750
|11.725
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-3
|5
|339.188
|378,657
|-
|-
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-3
|30
|228.800
|1,462,921
|8.375
|-
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-3
|10
|198.276
|1,769,428
|12.562
|-
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|YGS-1
|62
|167.448
|1,522,691
|16.750
|11.725
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
|YGS-1
|8
|325.948
|263,526
|-
|-
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
|YGS-1
|5
|269.755
|511,238
|8.375
|-
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
|YGS-1
|5
|244.735
|699,108
|12.562
|-
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
|YGS-1
|62
|179.901
|1,505,032
|16.750
|11.725
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-1
|8
|305.836
|335,157
|-
|-
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-1
|5
|250.639
|647,136
|8.375
|-
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-1
|5
|227.386
|885,905
|12.562
|-
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|YGS-2
|32
|176.335
|1,497,659
|16.750
|11.725
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
|YGS-2
|8
|299.467
|317,737
|-
|-
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
|YGS-2
|20
|261.886
|513,956
|8.375
|-
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
|YGS-2
|20
|211.917
|1,070,884
|12.562
|-
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
|YGS-2
|20
|191.508
|1,414,004
|16.750
|11.725
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
|YGS-2
|7
|304.494
|298,41
|-
|-
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
|YGS-2
|13
|226.827
|852,409
|8.375
|-
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
|YGS-2
|30
|172.901
|1,503,548
|12.562
|-
- İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları
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