Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün açıklanan LYS sonuçlarıyla birlikte, adaylar üniversite tercihleri için puanlarının uygun olduğu üniversite programlarını araştırmaya başladı. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları... (2017)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yapmak isteyen adaylar, merakla İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. İşte 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları ve bölümleri listesi...

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ KONT. TABAN PUANI BAŞARI SIRASI ÜCRET 30% TERCİH BURSU TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 499.221 4,069 - - Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 487.697 6,773 30.000 - Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 50 448.852 21,756 45.000 - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 69 410.479 42,372 60.000 - Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 459.858 16,728 - - Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 2 451.479 20,536 30.000 - Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 1 439.296 26,36 45.000 - EĞİTİM FAKÜLTESİ Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-3 6 388.718 18,948 - - Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-3 54 272.498 64,263 16.250 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YGS 1,2,3,4,5,6 44 150.000 Özel Yetenek 32.500 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 6 150.000 Özel Yetenek - - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 Burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 10 150.000 Özel Yetenek 16.250 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 5 - - - - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 45 - - 16.250 - İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 4 380.928 65,353 - - İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 36 266.944 194,088 16.250 - İngilizce Öğretmenliği DİL-1 8 246.765 45,615 32.500 22.750 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 6 436.663 6,349 - - İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 43 300.677 29,619 16.250 - İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 3 297.375 30,444 24.375 - Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-1 9 - - - - Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-1 54 - - 16.250 - Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-1 27 - - 24.375 - Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-1 9 - - - - Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-1 40 - - 16.250 - Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-1 41 320.067 437,245 24.375 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 9 417.598 35,162 - - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 5 394.279 62,759 16.250 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 76 356.678 127,234 24.375 - Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 9 378.581 78,326 - - Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 81 327.212 172,123 16.250 - Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 7 429.149 13,656 - - Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 63 380.057 52,911 16.250 - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 4 437.387 6,242 - - İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 36 255.300 42,475 15.250 - Psikoloji TM-3 43 289.780 324,436 33.000 - Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 425.237 28,224 - - Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 398.919 56,376 16.500 - Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 5 364.530 111,595 24.750 - Sosyoloji TM-3 5 245.139 525,56 30.500 21.350 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 375.666 91,638 - - Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 40 263.196 440,776 15.250 - Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 242.290 538,495 22.875 - Tarih (Tam Burslu) TS-2 4 379.331 53,746 - - Tarih (%50 Burslu) TS-2 36 260.170 381,562 15.250 - Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 8 243.793 462,33 30.500 21.350 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 393.222 38,909 - - Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 37 308.901 192,041 15.250 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Çizgi Film ve Animasyon (Tam burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 4 150.000 Özel Yetenek - - Çizgi Film ve Animasyon (%50 burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 36 150.000 Özel Yetenek 13.750 - Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 9 222.113 545,512 27.500 - Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam burslu) TS-1 7 446.427 6,971 - - Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 burslu) TS-1 54 341.092 114,011 13.750 - Grafik Tasarım (Tam burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 8 150.000 Özel Yetenek - - Grafik Tasarım (%50 burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 67 150.000 Özel Yetenek 13.750 - Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 5 150.000 Özel Yetenek - - Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 45 150.000 Özel Yetenek 13.750 - Drama ve Oyunculuk YGS 1,2,3,4,5,6 5 150.000 Özel Yetenek 27.500 - Drama ve Oyunculuk (Tam burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 4 150.000 Özel Yetenek - - Drama ve Oyunculuk (%50 burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 31 150.000 Özel Yetenek 13.750 - Sanat Yönetimi (Tam burslu) TS-2 2 367.295 - - - Sanat Yönetimi (%75 burslu) TS-2 10 - - 20.625 - Sanat Yönetimi (%50 burslu) TS-2 8 218.663 - 13.750 - HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk TM-3 128 359.729 120,932 43.000 30.500 Hukuk (Tam Burslu) TM-3 20 436,979 19,133 - - Hukuk (%50 Burslu) TM-3 7 418,24 34,583 21.500 - Hukuk (%25 Burslu) TM-3 45 371,688 98,406 32.250 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) TM-1 6 337.178 135,839 - - Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) TM-1 54 207.014 593,769 15.250 - Havacılık Yönetimi (İngilizce) TM-1 20 226.349 558,274 30.500 21.350 Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 374.294 77,817 - - Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 272.441 329,946 15.250 - Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 3 254.428 414,132 22.875 - İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 359.490 97,558 - - İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 63 204.518 594,99 15.250 - İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 332.674 144,953 - - İşletme (%50 Burslu) TM-1 63 218.283 584,242 15.250 - Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 4 322.573 167,154 - - Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 36 217.304 585,952 15.250 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-3 15 205.657 628,261 30.500 21.350 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 399.200 56,021 - - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 285.649 341,056 15.250 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 5 254.506 481,671 22.875 - Uluslararası Ticaret (İngilizce) TM-1 10 217.247 586,042 30.500 21.350 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 359.246 97,906 - - Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 57 245.597 459,818 15.250 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ Gazetecilik TS-2 5 - - 30.500 21.350 Gazetecilik (Tam Burslu) TS-2 5 380.024 52,954 - - Gazetecilik (%50 Burslu) TS-2 36 215.499 553,219 15.250 - Gazetecilik (%25 Burslu) TS-2 4 230.703 521,724 22.875 - Görsel iletişim Tasarımı (Tam burslu) TS-2 6 395.215 36,993 - - Görsel iletişim Tasarımı (%50 burslu) TS-2 54 215.804 553,033 15.250 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-2 15 219.129 550,014 30.500 21.350 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) TS-2 6 388.862 43,207 - - Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) TS-2 32 261.179 376,691 15.250 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) TS-2 7 221.095 547,289 22.875 - Radyo, Televizyon ve Sinema TS-2 30 211.600 554,947 30.500 21.350 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-2 7 411.620 23,764 - - Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) TS-2 28 295.274 234,647 15.250 - Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) TS-2 5 255.480 404,616 22.875 - Reklamcılık TS-2 5 216.887 552,225 30.500 21.350 Reklamcılık (Tam Burslu) TS-2 5 408.672 25,838 - - Reklamcılık (%50 Burslu) TS-2 30 283.314 278,234 15.250 - Reklamcılık (%25 Burslu) TS-2 5 234.379 506,641 22.875 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) TS-1 5 375.120 40,415 - - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) TS-1 45 211.939 451,374 15.250 - Yeni Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) TS-2 30 - - - - MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) MF-4 6 - - - - Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) MF-4 54 - - 16.375 - İç Mimarlık MF-4 40 - - 32.750 22.925 İç Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 - - - - İç Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 50 - - 16.375 - Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 415.422 39,803 - - Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 9 374.418 66,656 16.375 - Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 81 341.007 94,135 24.562 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 401.570 48,071 - - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 240.385 238,257 15.875 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 394.478 52,519 - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 240.222 238,612 15.875 - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 388.380 56,624 - - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 72 239.644 239,954 15.875 - Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 336.652 98,24 - - Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 242.716 233,126 15.875 - İnşaat Mühendisliği MF-4 60 239.999 239,127 31.750 22.225 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 387.250 57,419 - - İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 12 311.934 124,064 15.875 - İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 - - - - İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 - - 15.875 - Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 369.545 70,352 - - Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 45 240.204 238,664 15.875 - Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 291.668 148,802 - - Tekstil Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 10 - - 23.812 - Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 8 - - 15.875 - Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 409.080 43,477 - - Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 257.007 203,813 15.875 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik MF-3 49 223.513 275,923 26.250 - Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 6 414.006 40,307 - - Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) MF-3 2 367.284 71,562 13.125 - Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) MF-3 3 326.202 107,71 19.687 - Çocuk Gelişimi TM-3 74 242.229 538,784 26.250 18.375 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 10 374.138 94,217 - - Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 8 341.065 162,638 13.125 - Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) TM-3 8 271.302 403,491 19.687 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 53 206.457 284,685 26.250 18.375 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 7 414.111 40,242 - - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) MF-3 5 348.151 87,047 13.125 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) MF-3 5 319.262 114,958 19.687 - Hemşirelik MF-3 36 225.910 271,62 26.250 18.375 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 5 337.055 96,894 - - Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 6 274.737 172,719 13.125 - Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 3 245.770 226,173 19.687 - Odyoloji MF-3 53 209.970 283,821 26.250 18.375 Odyoloji (Tam Burslu) MF-3 7 426.189 33,351 - - Odyoloji (%50 Burslu) MF-3 5 391.819 53,87 13.125 - Odyoloji (%25 Burslu) MF-3 5 320.788 113,406 19.687 - Sağlık Yönetimi TM-1 10 217.304 585,951 26.250 18.375 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 4 332.450 145,407 - - Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 16 259.154 390,726 13.125 - Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 10 207.959 593,268 19.687 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sosyal Hizmet TM-3 53 220.924 616,86 26.250 18.375 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 7 388.790 70,617 - - Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 4 359.266 121,868 13.125 - Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 6 309.617 252,532 19.687 - UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-2 6 - - - - Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-2 54 - - 13.750 - Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 6 150.000 Özel Yetenek - - Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 9 150.000 Özel Yetenek 13.750 - Spor Yöneticiliği (%25 Burslu) YGS 1,2,3,4,5,6 45 150.000 Özel Yetenek 20.625 - Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) YGS-6 6 - - - - Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) YGS-6 54 - - 13.750 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) DİL-3 20 - - - - Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 10 218.988 56,458 27.500 19.250 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 6 451.052 4,627 - - Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 44 300.896 29,565 13.750 - Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) DİL-3 5 397.859 16,107 - - Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) DİL-3 45 214.617 74,495 13.750 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Lisans Hazırlık 27.000 Ön Lisans Hazırlık 14.250 ADALET MESLEK YüKSEKOKULU Adalet YGS-3 38 196.640 1,783,759 17.500 - Adalet (Tam Burslu) YGS-3 6 377.886 183,586 - - Adalet (%50 Burslu) YGS-3 12 336.023 399,783 8.750 - Adalet (%25 Burslu) YGS-3 4 278.191 916,864 13.125 - Adalet (İÖ) YGS-3 30 166.889 1,864,920 17.500 - Adalet (İÖ) (Tam Burslu) YGS-3 6 370.516 212,691 - - Adalet (İÖ) (%50 Burslu) YGS-3 20 266.385 1,046,529 8.750 - Adalet (İÖ) (%25 Burslu) YGS-3 4 252.756 1,198,785 13.125 - ANADOLU BİL MESLEK YüKSEKOKULU Aşçılık YGS-4 29 238.897 1,243,822 14.250 9.975 Aşçılık (Tam Burslu) YGS-4 6 369.148 179,558 - - Aşçılık (%50 Burslu) YGS-4 20 294.948 640,558 7.125 Aşçılık (%25 Burslu) YGS-4 5 263.509 959,695 10.687 - Aşçılık (İÖ) YGS-4 15 183.539 1,814,983 14.250 9.975 Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) YGS-4 5 392.389 108,515 - - Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) YGS-4 25 252.595 1,083,620 7.125 - Aşçılık (İÖ) (%25 Burslu) YGS-4 5 231.916 1,325,728 10.687 - Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Tam Burslu) YGS-2 3 243.561 664,085 - - Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 Burslu) YGS-2 27 175.302 1,499,509 7.125 - Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 20 183.202 1,738,342 14.250 9.975 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) YGS-6 7 297.992 496,733 - - Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) YGS-6 38 239.863 1,057,301 7.125 - Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) YGS-6 5 219.746 1,321,972 10.687 - Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 5 168.397 1,750,568 14.250 9.975 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 6 287.628 569,489 - - Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 44 197.381 1,622,120 7.125 - Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%25 Burslu) YGS-6 5 175.974 1,745,795 10.687 - Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 5 - - 14.250 9.975 Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) YGS-5 7 306.452 553,453 - - Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) YGS-5 58 196.123 1,738,038 7.125 - Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-5 6 303.161 580,04 - - Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-5 54 191.796 1,776,947 7.125 - Bilgisayar Programcılığı YGS-1 20 186.866 1,479,173 14.250 9.975 Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) YGS-1 8 327.721 257,903 - Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) YGS-1 42 276.465 472,217 7.125 - Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) YGS-1 10 193.787 1,398,940 10.687 - Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 20 - - 14.250 9.975 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 5 358.258 177,718 - - Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 20 224.556 921,536 7.125 - Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 5 190.816 1,439,950 10.687 - Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 27 188.724 1,463,216 6.000 - Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) YGS-1 3 455.419 43,797 - - Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) YGS-1 4 187.574 1,473,608 14.250 9.975 Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 6 319.662 284,429 - - Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 50 201.753 1,267,707 7.125 - Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) YGS-1 4 - - 14.250 9.975 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 6 336.200 232,504 - - Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 50 190.605 1,442,464 7.125 - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 5 - - 14.250 9.975 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 5 293.530 387,213 - - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-1 40 199.063 1,313,326 7.125 - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 5 314.448 302,746 - - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 45 178.828 1,506,924 7.125 - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) YGS-4 3 342.322 299,807 - - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) YGS-4 27 183.053 1,815,789 7.125 - Çocuk Gelişimi YGS-4 76 180.666 1,818,233 14.250 9.975 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) YGS-4 10 352.738 247,35 - - Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) YGS-4 6 305.176 551,864 7.125 - Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) YGS-4 8 275.145 834,103 10.687 - Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 173.827 1,821,968 14.250 9.975 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-4 10 350.202 259,235 - - Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-4 35 257.461 1,027,615 7.125 - Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) YGS-4 15 205.209 1,636,385 10.687 - Dış Ticaret YGS-6 20 189.145 1,709,853 14.250 9.975 Dış Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 10 295.837 510,899 - - Dış Ticaret (%50 Burslu) YGS-6 50 236.728 1,096,864 7.125 - Dış Ticaret (%25 Burslu) YGS-6 20 192.819 1,675,350 10.687 - Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 5 205.263 1,519,516 14.250 9.975 Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 8 285.322 587,183 - - Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 67 208.444 1,476,616 7.125 - Dış Ticaret (ingilizce) YGS-6 10 198.255 1,611,182 14.250 9.975 Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 9 371.674 185,132 - - Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 66 222.030 1,290,928 7.125 - Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 5 - - 10.687 - Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 6 380.192 163,608 - - Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 54 173.430 1,747,681 7.125 - Elektrik YGS-1 10 - - 14.250 9.975 Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 6 272.139 496,935 - - Elektrik (%50 Burslu) YGS-1 40 186.621 1,480,883 7.125 - Elektrik (%25 Burslu) YGS-1 4 - - 10.687 - Elektrik (İÖ) YGS-1 5 - - 14.250 9.975 Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 4 268.336 519,978 - - Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 21 170.191 1,520,455 7.125 - Elektrik (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 5 - - 10.687 - Elektronik Teknolojisi YGS-1 5 - - 14.250 9.975 Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 5 262.175 560,116 - - Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-1 40 172.395 1,517,538 7.125 - Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 4 345.880 983,859 - - Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 36 188.286 1,467,420 7.125 - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4 5 208.761 1,595,950 14.250 9.975 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) YGS-4 7 362.990 203,183 - - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) YGS-4 48 209.952 1,582,277 7.125 - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) YGS-4 5 181.901 1,817,185 10.687 - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) YGS-4 3 215.504 1,518,200 14.250 9.975 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu) YGS-4 5 406.050 78,688 - - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu) YGS-4 34 175.812 1,820,961 7.125 - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu) YGS-4 3 199.191 1,702,141 10.687 - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Tam Burslu) YGS-2 3 269.265 466,002 - - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 Burslu) YGS-2 27 191.190 1,418,338 7.125 - Gıda Teknolojisi YGS-2 5 - - 14.250 9.975 Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-2 6 276.996 422,021 - - Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-2 45 167.728 1,509,722 7.125 - Gıda Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-2 4 - - 10.687 - Gıda Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 4 274.582 435,003 - Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 36 166.553 1,510,129 7.125 - Grafik Tasarımı YGS-5 30 175.567 1,824,221 14.250 9.975 Grafik Tasarımı (Tam Burslu) YGS-5 9 345.577 310,063 - - Grafik Tasarımı (%50 Burslu) YGS-5 44 253.242 1,087,290 7.125 - Grafik Tasarımı (%25 Burslu) YGS-5 7 231.931 1,336,547 10.687 - Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 10 182.091 1,820,254 14.250 9.975 Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) YGS-5 9 356.425 261,493 - - Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) YGS-5 64 227.440 1,388,834 7.125 - Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) YGS-5 7 186.471 1,809,907 10.687 - Halkla ilişkiler ve Tanıtım YGS-4 15 185.949 1,808,595 14.250 9.975 Halkla ilişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) YGS-4 7 322.794 418,126 - - Halkla ilişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) YGS-4 43 250.385 1,109,388 7.125 - Halkla ilişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) YGS-4 5 196.602 1,728,735 10.687 - Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 5 184.792 1,812,192 14.250 9.975 Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) YGS-4 6 338.602 320,249 - - Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) YGS-4 44 184.244 1,813,550 7.125 - Halkla ilişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) YGS-4 5 283.451 749,629 10.687 - İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 10 197.408 1,621,787 14.250 9.975 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 9 306.940 441,862 - - İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 65 219.990 1,318,637 7.125 - İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu) YGS-6 6 192.205 45,615 10.687 - İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 5 309.853 425,635 - - İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 45 188.977 1,711,107 7.125 - İnşaat Teknolojisi YGS-1 32 188.910 1,461,318 14.250 9.975 İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 9 339.419 223,588 - - İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-1 34 280.248 451,876 7.125 - İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-1 15 211.043 1,115,691 10.687 - İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 25 183.109 1,497,697 14.250 9.975 İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 6 360.348 173,181 - - İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 20 267.729 523,675 7.125 - İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 9 212.190 1,097,720 10.687 - İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 30 184.699 1,477,159 14.250 9.975 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 6 289.060 362,189 - - İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 20 229.238 822,087 7.125 - İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) YGS-2 4 213.317 1,048,337 10.687 - İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 5 176.662 1,497,008 14.250 9.975 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 5 348.572 178,816 - - İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 35 212.388 1,063,299 7.125 - İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 5 203.688 1,209,961 10.687 - İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) YGS-2 54 190.340 1,429,469 6.000 - İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) YGS-2 6 373.680 135,833 - - İşletme Yönetimi YGS-6 15 187.564 1,720,899 14.250 9.975 İşletme Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 6 319.107 377,623 - - İşletme Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 34 216.146 1,370,904 7.125 - İşletme Yönetimi (%25 Burslu) YGS-6 5 193.009 1,673,372 10.687 - İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 6 286.519 577,951 - - İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 49 189.548 1,706,758 7.125 - İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 4 361.012 215,884 - - İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 36 191.627 1,687,801 7.125 - Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 6 189.794 1,791,806 14.250 9.975 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu) YGS-5 4 351.601 282,125 - - Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) YGS-5 30 203.788 1,658,610 7.125 - Lojistik YGS-6 20 187.528 1,721,127 14.250 9.975 Lojistik (Tam Burslu) YGS-6 9 287.889 567,496 - - Lojistik (%50 Burslu) YGS-6 46 245.505 987,179 7.125 - Lojistik (%25 Burslu) YGS-6 15 204.335 1,531,976 10.687 - Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 7 278.967 638,852 - - Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 63 175.806 1,745,930 7.125 - Makine YGS-1 15 196.922 1,348,924 14.250 9.975 Makine (Tam Burslu) YGS-1 6 286.003 422,702 - - Makine (%50 Burslu) YGS-1 27 217.202 1,022,300 7.125 - Makine (%25 Burslu) YGS-1 12 194.318 1,390,904 10.687 - Makine (İÖ) YGS-1 8 192.594 1,416,247 14.250 9.975 Makine (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 5 358.140 177,971 - - Makine (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 32 182.246 1,500,056 7.125 - Makine (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 5 - - 10.687 - Mimari Restorasyon YGS-5 79 178.341 1,822,884 14.250 9.975 Mimari Restorasyon (Tam Burslu) YGS-5 10 363.556 233,338 - - Mimari Restorasyon (%50 Burslu) YGS-5 5 335.562 361,011 7.125 - Mimari Restorasyon (%25 Burslu) YGS-5 6 263.960 965,33 10.687 - Mimari Restorasyon (İÖ) YGS-5 40 178.749 1,822,668 14.250 9.975 Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) YGS-5 8 371.379 205,127 - - Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) YGS-5 24 267.294 928,178 7.125 - Mimari Restorasyon (İÖ) (%25 Burslu) YGS-5 8 229.206 1,368,486 10.687 - Moda Tasarımı YGS-5 37 229.380 1,366,444 14.250 9.975 Moda Tasarımı (Tam Burslu) YGS-5 8 320.978 448,653 - - Moda Tasarımı (%50 Burslu) YGS-5 25 246.393 1,166,335 7.125 - Moda Tasarımı (%25 Burslu) YGS-5 10 193.144 1,765,606 10.687 - Moda Tasarımı (İÖ) YGS-5 5 - - 14.250 9.975 Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) YGS-5 7 349.827 290,122 - - Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) YGS-5 50 168.672 1,826,839 7.125 - Moda Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) YGS-5 8 193.581 1,761,735 10.687 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 5 - - 14.250 9.975 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) YGS-6 7 285.741 583,948 - - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) YGS-6 53 202.688 1,553,844 7.125 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) YGS-6 5 187.406 1,721,828 10.687 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 5 199.676 1,593,065 14.250 9.975 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 5 290.843 545,757 - - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 40 184.906 1,733,810 7.125 - Otomotiv Teknolojisi YGS-1 10 191.051 1,437,012 14.250 9.975 Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 7 262.843 555,545 - - Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-1 45 189.803 1,451,804 7.125 - Otomotiv Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-1 8 - - 10.687 - Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 5 - - 14.250 9.975 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 6 266.831 529,266 - - Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 45 168.801 1,521,841 7.125 - Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 4 184.053 1,494,448 10.687 - Pazarlama (Tam Burslu) YGS-6 5 296.656 505,517 - - Pazarlama (%50 Burslu) YGS-6 45 185.839 1,730,155 7.125 - Pazarlama (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 2 426.413 79,067 - - Pazarlama (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 18 185.453 1,731,726 7.125 - Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 40 189.448 1,790,667 14.250 9.975 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) YGS-4 10 350.393 258,307 - - Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) YGS-4 40 277.680 807,897 7.125 - Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) YGS-4 10 195.556 1,739,050 10.687 - Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 10 187.499 1,801,758 14.250 9.975 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) YGS-4 6 347.110 274,864 - - Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) YGS-4 44 192.896 1,763,866 7.125 - Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-4 6 349.454 262,841 - - Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) YGS-4 54 228.068 1,370,933 7.125 - Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-4 5 364.972 195,465 - - Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-4 45 211.828 1,560,914 7.125 - Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 10 190.089 1,702,151 14.250 9.975 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 8 295.163 515,46 - - Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) YGS-6 52 221.436 1,298,946 7.125 - Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) YGS-6 10 186.592 1,726,463 10.687 - Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 5 214.801 1,389,409 14.250 9.975 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 7 289.966 552,127 - - Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 55 185.864 1,730,034 7.125 - Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) YGS-6 3 188.336 1,715,752 10.687 - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 42 190.214 1,701,066 14.250 9.975 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 7 330.774 324,891 - - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) YGS-6 21 247.092 967,942 7.125 - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 30 - - 14.250 9.975 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 6 - - - - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 24 - - 7.125 - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) YGS-6 10 196.634 1,631,389 14.250 9.975 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 6 358.563 223,5 - - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 40 252.786 901,105 7.125 - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 4 206.432 1,503,846 10.687 - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce) YGS-6 10 - - 14.250 9.975 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 6 - - - - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 40 - - 7.125 - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 4 - - 10.687 - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri YGS-5 75 212.177 1,565,533 14.250 - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-5 9 334.289 368,039 - - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) YGS-5 6 309.121 532,938 7.125 - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) YGS-5 50 176.033 1,824,009 14.250 - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-5 6 361.009 243,091 - - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-5 4 303.143 580,198 7.125 - Turizm Rehberliği (İngilizce) YGS-3 20 178.281 1,861,629 14.250 9.975 Turizm Rehberliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-3 5 392.163 135,24 - - Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-3 25 189.877 1,834,538 7.125 - Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 5 203.489 1,543,168 14.250 9.975 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 8 278.307 644,605 - - Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) YGS-6 67 196.698 1,630,621 7.125 - Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 4 292.353 535,05 - - Turizm ve Otel işletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-6 36 187.966 1,718,248 7.125 - Uçak Teknolojisi YGS-1 50 191.152 1,435,673 14.250 - Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 7 351.955 192,061 - - Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-1 9 327.087 259,878 7.125 - Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-1 4 269.414 513,346 10.687 - Uçak Teknolojisi (İÖ) YGS-1 44 179.392 1,505,933 14.250 - Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 6 328.443 255,564 - - Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 10 275.320 478,594 7.125 - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) YGS-3 31 196.027 1,788,972 14.250 9.975 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-3 8 403.148 105,536 - - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-3 37 283.327 861,889 7.125 - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-3 4 238.784 1,354,578 10.687 - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ) YGS-3 7 197.014 1,780,538 14.250 9.975 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (Tam Burslu) YGS-3 6 418.891 72,613 - - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (%50 Burslu) YGS-3 37 273.269 970,5 7.125 - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (%25 Burslu) YGS-3 5 197.233 1,778,584 10.687 - Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) YGS-3 5 - - 14.250 9.975 Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.)(Tam Burslu) YGS-3 4 392.093 135,422 - - Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.)(%50 Burslu) YGS-3 31 211.031 1,647,368 7.125 - Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.) (İÖ) (Tam Burslu) YGS-3 3 439.399 42,336 - - Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İsp.) (İÖ) (%50 Burslu) YGS-3 27 189.430 1,837,137 7.125 - Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (Tam Burslu) YGS-3 4 380.249 174,768 - - Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (%50 Burslu) YGS-3 36 183.658 1,857,732 7.125 - Yapı Denetimi YGS-1 3 - - 14.250 9.975 Yapı Denetimi (Tam Burslu) YGS-1 5 274.516 483,126 - - Yapı Denetimi (%50 Burslu) YGS-1 34 186.089 1,484,367 7.125 - Yapı Denetimi (%25 Burslu) YGS-1 3 192.879 1,412,340 10.687 - Yerel Yönetimler YGS-4 5 175.321 1,821,226 14.250 9.975 Yerel Yönetimler (Tam Burslu) YGS-4 5 321.662 425,908 - - Yerel Yönetimler (%50 Burslu) YGS-4 40 175.868 1,820,939 7.125 - SAğLIK HİZMETLERİ MESLEK YüKSEKOKULU Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 48 172.157 1,504,699 16.750 11.725 Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) YGS-2 7 318.086 252,945 - - Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) YGS-2 5 266.880 480,915 8.375 - Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) YGS-2 10 224.154 887.972 12.562 - Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) YGS-2 30 167.658 1,509,769 16.750 11.725 Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 6 286.409 374,569 - - Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 14 278.778 412,403 8.375 - Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 10 215.731 1,010,401 12.562 - Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 53 176.904 1,496,580 16.750 11.725 Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-2 7 288.045 366,838 - - Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) YGS-2 5 266.257 484,865 8.375 - Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) YGS-2 5 240.126 698,256 12.562 - Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) YGS-2 53 172.129 1,504,734 16.750 11.725 Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 7 281.817 396,889 - - Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 5 264.915 493,656 8.375 - Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 5 225.770 866,216 12.562 - Anestezi YGS-2 72 226.351 858,653 16.750 - Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 9 350.272 175,485 - - Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 5 306.785 290,124 8.375 - Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 4 289.430 360,53 12.562 - Anestezi (İÖ) YGS-2 72 213.328 1,048,140 16.750 - Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 9 329.387 221,472 - - Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 5 280.688 402,578 8.375 - Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 4 251.747 590,787 12.562 - Diş Protez Teknolojisi YGS-2 15 195.286 1,356,315 16.750 11.725 Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-2 6 289.420 360,563 - - Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-2 19 220.053 945,582 8.375 - Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-2 20 171.063 1,506,307 12.562 - Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 5 262.284 511.259 - - Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 45 178.711 1,493,173 8.375 - Diyaliz YGS-2 55 169.932 1,507,754 16.750 11.725 Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 7 309.912 279236 - - Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 4 264.218 498,206 8.375 - Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 4 246.996 631,869 12.562 - Diyaliz (İÖ) YGS-2 55 183.180 1,483,006 16.750 11.725 Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 7 304.538 298.251 - - Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 4 270.218 460.274 8.375 - Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 4 230.867 802,006 12.562 - Eczane Hizmetleri YGS-2 10 - - 16.750 11.725 Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-2 6 - - - - Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) YGS-2 44 - - 8.375 - Elektronörofizyoloji YGS-1 10 177.886 1,508,557 16.750 11.725 Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) YGS-1 6 322.047 276,289 - - Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) YGS-1 34 264.793 542,544 8.375 - Elektronörofizyoloji (%25 Burslu) YGS-1 10 209.549 1,139,545 12.562 - Elektronörofizyoloji (İÖ) YGS-1 10 184.882 1,490,941 16.750 11.725 Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 6 314.856 301,303 - - Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 34 221.672 959,467 8.375 - Elektronörofizyoloji (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 10 192.832 1,412,983 12.562 - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 3 276.420 425,021 - - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) YGS-2 27 176.259 1,497,785 8.375 - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2 345.672 184,577 - - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 18 187.953 1,454,934 8.375 - Fizyoterapi YGS-2 71 199.590 1,282,084 16.750 - Fizyoterapi (Tam Burslu) YGS-2 9 346.768 182,356 - - Fizyoterapi (%50 Burslu) YGS-2 5 361.116 155,893 8.375 - Fizyoterapi (%25 Burslu) YGS-2 5 290.290 356,607 12.562 - Fizyoterapi (İÖ) YGS-2 62 172.093 1,504,796 16.750 - Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 8 338.178 200,453 - - Fizyoterapi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 5 285.264 379,959 8.375 - Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 5 223.116 902,174 12.562 - İlk ve Acil Yardım YGS-2 64 241.961 679,725 16.750 - İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) YGS-2 8 353.325 169,731 - - İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) YGS-2 4 313.723 266,588 8.375 - İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) YGS-2 4 289.798 358,814 12.562 - İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS-2 64 242.355 675,876 16.750 - İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 8 334.678 208,585 - - İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 4 310.700 276,591 8.375 - İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 4 279.109 410,647 12.562 - Odyometri YGS-1 55 187.168 1,476,951 16.750 11.725 Odyometri (Tam Burslu) YGS-1 7 355.545 183,757 - - Odyometri (%50 Burslu) YGS-1 4 304.100 342,167 8.375 - Odyometri (%25 Burslu) YGS-1 4 259.766 576,957 12.562 - Odyometri (İÖ) YGS-1 55 167.805 1,522,514 16.750 11.725 Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 7 361.726 170,429 - - Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 4 284.738 429,01 8.375 - Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 4 227.138 888,939 12.562 - Optisyenlik YGS-1 40 191.864 1,426,221 16.750 11.725 Optisyenlik (Tam Burslu) YGS-1 8 308.889 323,264 - - Optisyenlik (%50 Burslu) YGS-1 10 233.305 816,048 8.375 - Optisyenlik (%25 Burslu) YGS-1 22 183.217 1,497,323 12.562 - Optisyenlik (İÖ) YGS-1 5 185.229 1,489,181 16.750 11.725 Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 8 347.112 203,608 - - Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 62 195.390 1,374,024 8.375 - Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 5 187.848 1,471,339 12.562 - Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu) YGS-2 5 291.023 353,382 - - Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) YGS-2 40 201.545 1,247,395 8.375 - Ortopedik Protez ve Ortez (%25 Burslu) YGS-2 5 176.553 1,497,205 12.562 - Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 5 399.861 100,206 - - Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 45 183.856 1,480,701 8.375 - Pataloji Laboratuvar Teknikleri YGS-2 44 172.749 1,503,781 16.750 11.725 Pataloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) YGS-2 6 286.601 373,644 - - Pataloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) YGS-2 5 252.845 581,734 8.375 - Pataloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) YGS-2 5 209.161 1,116,212 12.562 - Pataloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 4 280.330 404,389 - - Pataloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 36 215.089 1,020,347 8.375 - Perfüzyon Teknikleri YGS-2 20 192.263 1,403,310 16.750 11.725 Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) YGS-2 6 293.363 343,112 - - Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu) YGS-2 15 248.211 621,01 8.375 - Perfüzyon Teknikleri (%25 Burslu) YGS-2 19 216.612 996,942 12.562 - Perfüzyon Teknikleri (İÖ) YGS-2 10 188.075 1,453,807 16.750 11.725 Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 6 286.159 375,726 - - Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 29 178.702 1,493,186 8.375 - Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 15 171.322 1,505,948 12.562 - Radyoterapi YGS-1 35 168.826 1,521,822 16.750 11.725 Radyoterapi (Tam Burslu) YGS-1 8 292.128 393,582 - - Radyoterapi (%50 Burslu) YGS-1 5 257.935 590,11 8.375 - Radyoterapi (%25 Burslu) YGS-1 32 204.905 554,947 12.562 - Radyoterapi (İÖ) YGS-1 35 166.911 1,522,882 16.750 11.725 Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 8 284.752 428,934 - - Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 15 216.499 1,032,461 8.375 - Radyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 22 177.428 1,509,368 12.562 - Sosyal Hizmetler YGS-5 20 174.900 1,824,525 16.750 11.725 Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) YGS-5 7 372.273 202,023 - - Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) YGS-5 35 266.322 938,975 8.375 - Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) YGS-5 8 239.322 1,249,484 12.562 - Sosyal Hizmetler (İÖ) YGS-5 17 173.078 1,825,313 16.750 11.725 Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) YGS-5 6 371.021 206,357 - - Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) YGS-5 30 252.921 1,090,924 8.375 - Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) YGS-5 7 214.824 1,535,314 12.562 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 15 168.053 1,864,793 16.750 11.725 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 6 340.700 369,007 - - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) YGS-3 24 266.135 1,049,292 8.375 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 15 204.048 1,715,805 12.562 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 5 191.725 1,822,698 16.750 11.725 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-3 5 339.188 378,657 - - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-3 30 228.800 1,462,921 8.375 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu) YGS-3 10 198.276 1,769,428 12.562 - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 62 167.448 1,522,691 16.750 11.725 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) YGS-1 8 325.948 263,526 - - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) YGS-1 5 269.755 511,238 8.375 - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) YGS-1 5 244.735 699,108 12.562 - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 62 179.901 1,505,032 16.750 11.725 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 8 305.836 335,157 - - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 5 250.639 647,136 8.375 - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) YGS-1 5 227.386 885,905 12.562 - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 32 176.335 1,497,659 16.750 11.725 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) YGS-2 8 299.467 317,737 - - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) YGS-2 20 261.886 513,956 8.375 - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) YGS-2 20 211.917 1,070,884 12.562 - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 20 191.508 1,414,004 16.750 11.725 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 7 304.494 298,41 - - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 13 226.827 852,409 8.375 - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 30 172.901 1,503,548 12.562 -

İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları