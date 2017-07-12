Mezun olmak için üç dersi kalan öğrencilerin katılımıyla yapılacak olan AÖF üç ders sınavı öncesinde öğrenciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Öğrenciler, üç ders sınavıyla, kalan derslerini tamamlayacak ve mezun olacak. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN? (2017)

AÖF öğrencilerinin merakla beklediği Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı öncesinde, girilecek dersler için kayıt yaptırmak gerekiyor. Kayıt yaptırmayan öğrenciler, malesef AÖF üç ders sınavına katılım sağlayamaz.

AÖF final sınavlarının ardından mezuniyetini tamamlamak isteyen ve üç dersi kalan öğrencilerin giriş yapacağı AÖF üç ders sınavı 22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

AÖF üç ders sınavı için öğrencilerin yaz veya güz dönemlerinde kayıt yaptırmaları zorunludur. Öğrenciler, sınav bilgilerini www.ekampus.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabilirler.

Öte yandan AÖF üç ders sınavına katılacak öğrencilerin hangi eğitim merkezinde sınava gireceğini gösteren AÖF sınav giriş belgesi de sınava az bir süre kala öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve öğrenciler de sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini edinebilecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF üç ders sınavı

AÖF üç ders sınavı ne zaman

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