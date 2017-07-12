Çorum'da 58 yaşındaki Ali Y., tartıştığı apartmandaki üst kat komşusu 45 yaşındaki Miyase Gülsoy ile yanındaki akrabası 50 yaşındaki Elif Akkaç'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Miyase Gülsoy´un dilinde de bıçak yarası olduğu belirlendi.



DHA'nın haberine göre olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda Ali Y., asansör kullanımı, çamaşır asma gibi çeşitli nedenlerle sorun yaşadığı iddia edilen üst kat komşusu Miyase Gülsoy ile tartıştı. Konuşmak için Miyase Gülsoy´un dairesine giden Ali Y. komşusu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y., komşusu Gülsoy ile yanında bulunan akrabası Elif Akkaç´ı önce dövdü, ardından meyve bıçağı ile iki kadını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Miyase Gülsoy 5 yerinde ve dilinde, Elif Akkaç da el ve kollarından yaralandı.



Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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