Muş Şenyayla kırsalında düzenlenen operasyon sonucunda kadın terörist ölü olarak ele geçiriirken terör örgütünün 'sözde' orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığının telsiz görüşmelerinden öğrenildiği belirtildi. Ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu ayrıca 3 Temmuz'da terör örgütünün 'sözde' cephe birimi yönetimi tarafından oluşturulan depo listesinde, 23 adet gece görüş dürbünü ile 7 termal kameranın listelendiği tespit edildiği açıklandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Muş Şenyayla kırsalında düzenlenen operasyon hakkında bilgilendirme yapıldı. 4 Temmuz'da 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Muş Şenyayla kırsalında yürütülen taarruz helikopterleriyle destekli operasyon sonucunda, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bir kadın terörist ölü olarak ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN



Terör örgütünün sözde orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığı telsiz görüşmelerinden öğrenildiği belirtildi.



Ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Ayrıca 03 Temmuz'da terör örgütünün sözde cephe birimi yönetimi tarafından oluşturulan depo listesinde, 23 adet gece görüş dürbünü ile 7 adet termal kameranın listelendiği tespit edildi.



Elde edilen bilgiler kapsamında bölücü terör örgütünün dış kaynaklardan silah, teçhizat ve mühimmat elde etmeye devam ettiği; özellikle bu operasyonda ele geçirilen termal kameralar ile terör örgütü elemanlarının gece eylem gerçekleştirebilme kabiliyetini de artırdığının anlaşıldığı belirtildi.