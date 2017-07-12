Dün açıklanan LYS sonuçlarının ardından başlayan üniversite tercih dönemiyle birlikte, öğrenciler de bir yandan tercihlerini yapmak için üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda üniversite tercihi için önemli bir unsur olan "ek puanlı yerleştirme" de akıllarda soru işareti bıraktı. Peki Ek yerleştirme nedir? Ek puanlı yerleştirme nedir? İşte detaylar...

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ardından da ÖSYM tarafından 2017-ÖSYS sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır.

Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puana sahip olan adaylar yerleştirilmemektedir. Aynı zamanda kesin kayıt sonunda da kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıtla öğrenci alınmamaktadır.

Ek yerleştirme için tercih ücreti ÖSYM tarafından 15 TL olarak belirlenmiştir. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Geçtiğimiz dönemlerde meslek ve ticaret liseleri gibi mesleki eğitim veren liselerde kullanılan ek puanlı yerleştirme, 2012 yılında alınan bir karar doğrultusunda kaldırılmıştır. Fakat meslekle ilgili bir ortaöğretim kurumuna 30 Mart 2012 tarihinden önce kayıt olan öğrenciler, ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilebilecek.

İlgili ortaöğretim kurumuna 30 Mart 2012 tarihinden sonra kayıt olan öğrenciler, ek puanları hesaplanmış olsa dahi lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.

Ek yerleştirme nedir

Ek puanlı yerleştirme nedir

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