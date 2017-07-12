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DHA'nın haberine göre, aynı koğuşta şehit olan askerlerin tabutları yan yana konuldu, iki aile aynı acıyı yaşadı. Şehit erlerden Hepgül'ün kız arkadaşı Melisa Şen, ikisinin de isminin yazılı olduğu asker künyesini elinden hiç bırakmadı, tabuta sarılıp başında gözyaşı döktü.