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Manisa'da şehit edilen er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül İzmir'de defnedildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:39:51 DHA

Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda er olan Nedim Abeş'in tabancayla ateş etmesiyle şehit olan er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül İzmir'de defnedildi

  • 1 Manisa'da şehit edilen er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül İzmir'de defnedildi
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    Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kısa dönem er olarak askerlik yapan Nedim Abeş'in, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip, MP5 makineli tabancayla ateş etmesiyle şehit olan er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül'ün cenazeleri, memleketleri İzmir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

  • 2 Manisa'da şehit edilen er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül İzmir'de defnedildi
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    DHA'nın haberine göre, aynı koğuşta şehit olan askerlerin tabutları yan yana konuldu, iki aile aynı acıyı yaşadı. Şehit erlerden Hepgül'ün kız arkadaşı Melisa Şen, ikisinin de isminin yazılı olduğu asker künyesini elinden hiç bırakmadı, tabuta sarılıp başında gözyaşı döktü.

  • 3 Manisa'da şehit edilen er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül İzmir'de defnedildi
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    Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda dün yaşanan olayda, askerlerden Ziraat Fakültesi mezunu kısa dönem Jandarma Er Nedim Abeş, kişisel nedenlerden olduğu sanılan bir sorun yüzünden, nöbet tutarken cinnet getirdi.

  • 4 Manisa'da şehit edilen er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül İzmir'de defnedildi
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     Askerlerin uyuduğu sırada, elindeki MP5 makineli tabancayla koğuşa giren Abeş, uyuyan arkadaşlarına ateş açtı. 

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  • 5 Manisa'da şehit edilen er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül İzmir'de defnedildi
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    Kurşunların isabet ettiği er Onur Sünnüoğlu, er Hüseyin Tolga Hepgül ve er Mümin Pınardağ şehit oldu. 

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