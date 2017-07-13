Milyonlarca öğrencinin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmek için katılım yapacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için bekleyiş sürüyor. Sınava girecek olan öğrenciler, heyecanla sınavın tarihini ve sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki DGS ne zaman? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte DGS hakkında detaylar...

DGS NE ZAMAN? (2017)

Ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimini dikey geçiş yaparak lisans programlarında sürdürmek isteyen adayların katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS, 23 Temmuz 2017 Pazar günü yurt genelinde tek oturumda gerçekleştirilecek.

Adaylar, 140 dakika sınav süresi boyunca sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek. Sınavın ardından başarılı olan öğrenciler ise 4 yıllık bir diploma şansı bulacak ve puanının yettiği bir lisans programında eğitim görebilecek.

Aynı zamanda, ÖSYM de sınava katılım sağlayacak adaylara sınavın başlama saati ile ilgili bir uyarıda bulundu. Daha öncesinde YGS ve LYS gibi sınavlarda uygulanan 15 dakika kuralı, DGS'de de uygulanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için 23 Temmuz 2017 Pazar günü katılım sağlayacağı DGS öncesinde, adayların sınava girmeleri için gerekli olan ve sınava girecekleri eğitim kurumunu gösteren sınav giriş belgesi de henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.

Sınav giriş belgesi için bekleyişini sürdüren öğrenciler, "DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?" ve "DGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?" diye soruyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de, sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına aşağıdaki eşyalarla girmesi yasaktır;

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla,

su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,

ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

Bilindiği gibi 2017-DGS için başvurular 24 Mayıs 2017 tarihinde başlamış ve 1 Haziran 2017 tarihinde sona ermişti. Adaylar sınav ücreti olarak 90 TL'lik bir ücret ödemiş ve ardından sınavın yapılacağı tarihi beklemeye koyulmuştu.

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DGS Ne Zaman?

dgs sınav giriş yerleri