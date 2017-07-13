Davet polemiğine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Buraya gelmeden 5 dakika önce, gruba şimdi bir davetiye ulaştırılmış. Gece programından sonra da geniş bir program, konuşmacılardan bahsediliyor, şimdi "grup başkanları da konuşabilir" diye madde ilave edilmiş. Bu bir garabet. Protokol düzeninde 3 kişinin ismi var fakat üzerine alelacele "grup başkanları da konuşabilir" diye bir ifade konulmuş. Bu davet anlamını yitirmiş bir davettir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

Bingöl, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin "Son zamanlarda AK Parti sözcüleri açıklama yapmıyor, sayın Bahçeli onların yerine açıklama yapıyor. O ilişkilerini sürdürüyorlar." dedi.

"BUNLAR TBMM'YE YAKIŞMAYAN GİRİŞİMLERDİR"

Meclis'in Darbe Raporu'na ilişkin soruyu yanıtlayan Bingöl, şu açıklamalarda bulundu:

Bizim genel başkanımızı FETÖ ile ilişkilendirmeye kargalar bile güler. Bizim genel başkanımız uçaktayken Hayati Yazıcı'ya darbe girişimi netleşmeden "Biz bu darbe girişimine karşıyız" diyen kişidir. Bunlar TBMM'ye yakışmayan girişimlerdir. Meclis Başkanı buna müdahale etsin diyeceğim de, bu uygulamaları yapan Meclis Başkanı'ndan müdahale beklemek çok da doğru olmaz. Davetiye skandalı gibi savuracaktır diye düşünüyorum.