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Tunceli'de çatışma: 2 asker yaralı 

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon sırasında yaralanan 2 asker, Elazığ'da tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumları iyi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 18:49:55 Güncelleme: 18:55:27

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 asker, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, Tunceli'de operasyon sırasında yaralanan 2 asker, Elazığ'da tedaviye alındı. Tunceli'nin merkez Değrik mahallesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lı bir grup arasında sıcak temas yaşandı.

HELİKOPTER İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Çatışmada 2 askerker yaralandı. Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'a getirilerek, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı Astsubay ve uzman çavuş'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlattıkları operasyonları devam ediyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun
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