Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 asker, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, Tunceli'de operasyon sırasında yaralanan 2 asker, Elazığ'da tedaviye alındı. Tunceli'nin merkez Değrik mahallesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lı bir grup arasında sıcak temas yaşandı.



HELİKOPTER İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER



Çatışmada 2 askerker yaralandı. Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'a getirilerek, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralı Astsubay ve uzman çavuş'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlattıkları operasyonları devam ediyor.

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