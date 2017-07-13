Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

İHA'nın haberine göre; Işık, muhatabı Muhammed Bin Selman'ı Veliaht Prens olarak atanmasından dolayı bir kez daha tebrik etti. Görüşmede iki ülke arasında savunma işbirliği ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İki bakan, askeri eğitim ve savunma sanayinde ortak proje ve faaliyetlerin daha da ileriye götürülmesi hususunda mutabık kaldı.

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