Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre; terör örgütü DEAŞ militanlarının sahte kimlik ve pasaport temin ederek yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçip 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerine yönelik bombalı eylem yapacakları bilgisini alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekipleri çalışma başlattı.

Sabah erken saatlerde, Gaziantep merkez ve Nizip ilçesinde belirlenen adreslere Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisi ekipleri tarafından İnsansız Hava aracı destekli bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör eylemleri yapmak için hazırlık yaptıkları belirlenen 16 kişi kent merkezinde, 2 kişi de Nizip İlçesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçları ile üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 1 çift kayıp plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. 9'u Türk, 8'i Suriye, 1'i Irak vatandaşı olan 18 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sorguya alınan DEAŞ'lıların, 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik, silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları iddia edildi.



VALİLİK: "HAZIRLIK İÇİNDEYDİLER"

Gaziantep Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün ilimize yönelik faaliyetlerinin ve olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana gelen darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları değerlendirilmiştir" denildi.