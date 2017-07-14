İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2.5 ay önce terör örgütü PKK’nın İstanbul’da bulunan sözde özel kuvvetler hücresinin çökertilmesi için ortak operasyona başladı. İstanbul’da kanlı bir saldırı hazırlığında olan PKK’nın sözde özel kuvvetler hücresinin 1 numaralı ismi Mehmet Emin T. ile 10 Aralık 2016’da 38’i polis 46 kişinin şehit olduğu Beşiktaş Vodafone Park Stadı’ndaki patlamanın organizatörü olan Zozan K., Avcılar’da terör örgütünce güvenli ev olarak adlandırılan adreste buluştu. Avcılar’daki hücre evinden çıkan Mehmet Emin T. ile Zozan K., kıskıvrak yakalandı.

PKK’NIN BOMBA ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

Zozan K.’nın üzerinde yapılan aramalarda, Kiril alfabesine benzeyen şifrelenmiş notlar ele geçirildi. Terör polisi, şifreli notları deşifre etmeyi başardı. Şifreli notlarda, PKK terör örgütünün sansasyonel bir saldırı için İstanbul’a yüklü miktarda bomba gönderdiği belirlendi.

Harekete geçen terör polisi, şifreli notlarda yer alan bombaların gizlendiği adreslere eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Bahçelievler’de bulunan bir çiğköfte salonu ile tekstil baskı atölyesi, Sultangazi’de yer alan bir mermer kesim atölyesi ve Başakşehir’de bulunan çalılık bir alanda arama yapıldı. PKK’lı teröristlerin bombaların yerinin tespit edilmemesi için Arnavutköy, Bağcılar ve Sultangazi’de 3 gün arayla sürekli yer değiştirdiği belirlendi.

5 BOMBALI ARAÇTA KULLANILACAK BOMBA

Gözaltına alınan zanlıların evleri ile 3 depo ve 4 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, 161 kilo amonyum nitrat, amonyum sülfat, RDX, HMX, TNT ve PENT içeren patlayıcılar, 66 metre infilat fitili, 2 adet elektrikli kapsül, 1 adet komutalı anahtar sistemi, 2 adet saatli elektronik devre, 3 adet Kalaşnikof silah, 5 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 959 adet değişik çapta mermi, 3 hücum yeleği, 1 dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılarla, Vezneciler ve Beşiktaş’taki saldırılara benzer 5 bombalı araç yapılabileceği belirlendi. Ayrıca İstanbul’da yapılan operasyonlarda ilk defa HMX isimli fabrikasyon üretimi olan patlayıcı ele geçirildi. HMX’in RDX kadar güçlü bir patlayıcı olduğu öğrenildi.

ZOZAN’IN DEFTERİNDEN BEŞİKTAŞ ÇIKTI

Beşiktaş Vodafone Park Stadı’ndaki saldırının organizatörü ve keşifçisi olan Zozan K.’nın anı defterinde, Beşiktaş’taki patlamada canlı bomba olarak ölen Burak Yavuz’a hitaben yazdığı, “Burak keşke 9 yıl önce ben de senin yanında olsaydım. 7 aydır senin yokluğunu çekiyorum. Senin elimi son bırakışını unutamıyorum” notu bulundu. Yapılan teknik takipler sırasında, Zozan K.’nın patlamadan 1 ay önce keşif amaçlı olarak Vodafone Park Stadı’nda keşif amaçlı Beşiktaş-Trabzonspor maçını izlediği de belirlenirken, anı defterinde, patlamadan önce İstanbul’da yapılan 6 ayrı futbol kulübünün maç takvimleri de bulundu.

Patlama sonrası güvenlik kameralarına görüntüsü takılan Zozan K., ayaklarını dışa doğru atarak yürüme karakterinden tespit edildi. Zozan K.’dan elde edilen dijital verilerden, 2013 yılına ait Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasınına yönelik de keşif kamera görüntüleri çıktı.

MAÇKA’DA DOLAŞIRKEN

Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’da düzenlenen saldırıda, 38’i polis 46 kişi şehit oldu. Canlı bombalardan biri, Maçka Parkı yakınında kendisini patlattı. Diğeri ise Çevik Kuvvet polisinin olduğu bölgede aracı infilak ettirdi. Zozan K., aracın solunda kameralara yansımıştı. Zozan K.’nın patlama sonrası Maçka’da dolaştığı tespit edildi.

ARAÇTAKİ TERÖRİST ZOZAN K.

BEŞİKTAŞ Vodafone Park Stadı’ndaki saldırının organizatörü olan Zozan K.’nın patlama öncesi ve sonrasında Maçka civarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Zozan K.’nın patlama sonrasında serinkanlı bir şekilde bölgede dolaştığı belirlendi. Olaydan 8 ay sonra yakalanan teröristin patlamada kullanılan otomobildeki görüntüsünü HABERTÜRK yayımlamıştı. ‘Katliam rotası’ manşetiyle HABERTÜRK’te yayımlanan fotoğraf karesinde, biri kadın diğeri erkek 2 teröristin içinde bulunduğu otomobil Vatan Caddesi’nde MOBESE kameralarınca görüntülenmişti. Olaydan sonra da görüntüleri tespit edilen Zozan K.’nın yakalandığı evde yapılan aramada olay tarihinde giydiği kıyafetleri de ele geçirildi.

HÜCUM YELEĞİNDE CANLI BOMBANIN DNA’SI ÇIKTI

Operasyonlar sırasında ele geçirilen canlı bomba yeleği olarak kullanılan askeri hücum yeleğinde yapılan DNA taramasında, Vodafone Park’ta canlı bomba olarak kendini patlatan Burak Yavuz’a ait DNA örnekleri tespit edildi. Hücum yeleğinin bulunduğu deponun sahibinin, polise verdiği ifadesinde, bomba ve malzemelerin 2 yıl önce geldiğini ve olaylarda kullanıldığını itiraf ettiği belirtildi.

VEZNECİLER’İ PLANLAYAN TERÖRİST DE GÖZALTINDA

7 Haziran 2016’da İstanbul Vezneciler’de 5’i polis 12 kişinin can verdiği saldırının organizatörü olan Gülşen B. de Bahçelievler’de ailesiyle yaşadığı evde yakalandı. Ailesine tekstil işinde çalıştığını söyleyen Gülşen B.’nin 5 ayrı kod isminin bulunduğu, sorumlu olduğu her ilçede ayrı kod isimlerini kullandığı tespit edildi. Parmak izi çalışmasında Vezneciler’de patlayan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenen firari PKK bombacısı Abdullah K. ile Gülşen B.’nin bir markette yaptıkları görüşmenin kamera kayıtları da tespit edildi. Gülşen B.’nin cep telefonunun Vezneciler’deki patlama sırasında olay yerinden sinyal verdiği, olaydan 1 saat sonra da ablasının adına aldığı otobüs biletiyle Diyarbakır’a kaçtığı öğrenildi.

44 PKK’LI YAKALANDI

Yapılan operasyonda, terör örgütünün bombalı eylemlerinde görev alan 1 numaralı ismi Mehmet Emin T., Beşiktaş patlamasının organizatörü Zozan K. ve Vezneciler patlamasının organizatörü Gülşen B.’nin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.