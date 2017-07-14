Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisinin lise tercihini yapabilmesi için uygulanacak olan TEOG tercihleri, bugün itibarıyla başlayacak. Peki TEOG tercihleri saat kaçta başlayacak? TEOG lise tercihleri ne zaman bitecek?

TEOG TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

26-27 Nisan tarihlerinde ülke genelinde tek oturumda gerçekleşen TEOG sınavı sonrasında öğrenciler bir süre bekleyişten sonra sonuçları da öğrenmişti. Sonuçların ardından da tercihlerini yapmak için bekleyişe geçen öğrencilerin bekleyişi bugün sona eriyor.

TEOG tercihleri, bugün itibarıyla alınmaya başlanacak. Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisi, puanlarının yettiği liselere tercihlerini yapacak. Tercihlerin saat kaçta başlayacağı ile ilgili resmi bir bilgi yok ancak tahminlere göre öğle saatlerinde TEOG tercihleri alınmaya başlanacak.

TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

En fazla 25 okul tercih edebilecek olan öğrenciler, 25 okuldan birine yerleştirilecek ve lise eğitimlerine başlayacak. Aynı zamanda lise tercihi yapacak olan öğrenciler, her il için ayrı ayrı lise yüzdelik dilimlerini ve puanlarını da e-Okul veya MEB'in resmi sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

TEOG lise tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e-Okul sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler, tercih yapmak için tercih robotundan da yardım alarak TEOG tercihlerini yapacak ve ardından yerleştirme işlemleri için bekleyişe başlayacak.

TEOG TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin eğitimini sürdürecekleri liseyi belirleyen yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos 2017 tarihinde erişime açılacak.

TEOG yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinden veya e-okul.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi yeterli olacak. Sonuçlar adayların evlerine posta yoluyla gönderilmeyecek.

BOŞ KONTENJANLAR VE NAKİL İŞLEMLERİ

Okulların boş kalan kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları,

• 14-18 Ağustos 2017,

• 21-25 Ağustos 2017,

• 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

• 21 Ağustos 2017

• 28 Ağustos 2017

• 8 Eylül 2017 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

TEOG tercihleri nasıl yapılır?

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