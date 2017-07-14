15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılmak istenen askeri darbe girişiminin başarısılıkla sonuçlanmasının ardından, darbe gecesi şehit olan vatandaşları anmak ve demokrasi zaferini kutlamak için 15 Temmuz tarihi resmi tatil olarak ilan edilmişti. Peki 15 Temmuz'da PTT, hastane, eczane ve bankalar açık mı? İşte detaylar...

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK OLACAK MI?

15 Temmuz tarihinde gönderi göndermek ve almak için bekleyen vatandaşlar, 15 Temmuz'un resmi tatil olarak ilan edilmesiyle birlikte "15 Temmuz'da PTT açık olacak mı?" diye soruyor.

Haberturk.com'un Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre; 15 Temmuz 2017 tarihinde yalnızca büyük PTT şubeleri hizmet verecek. Diğer PTT şubelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için ise, vatandaşların PTT şubesine gitmeden önce mutlaka aramaları tavsiye ediliyor.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Sağlık sorunu sebebiyle hastaneye gidebilecek olan veya randevusu olan vatandaşlar da 15 Temmuz'un tatil olmasıyla "15 Temmuz'da hastaneler açık olacak mı?" diye merak ediyor. 15 Temmuz'da hastaneler açık olacak, ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilmektedir.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İlaç almak isteyen vatandaşlar da resmi tatil olan 15 Temmuz tarihi için "15 Temmuz'da eczaneler açık olacak mı?" diye soruyor. 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz. Diğer iller için de bulunduğunuz ilin İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesine giriş yaparak nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYINIZ

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Finansal işlemlerini yapmak, para göndermek veya para almak için bankaları kullanacak olan vatandaşlar da "15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı?" diye soruyor. Resmi tatil kapsamına giren bankalar da 15 Temmuz'da hizmet veremeyecek.

Ancak her zaman olduğu gibi ATM'ler ve internet bankacılığı, 15 Temmuz'da da hizmetini sürdürecek. Vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden birçok bankacılık işlemlerini yapabilecekler.

15 temmuz

15 Temmuzda PTT açık mı?

15 Temmuzda hastaneler açık mı?

15 Temmuzda eczaneler açık mı?

15 Temmuzda bankalar açık mı?