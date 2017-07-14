Tokat'ta minibüsün çarptığı traktör ortadan ikiye ayrıldı. Traktör sürücüsü Mürsel Ekinci kazayı yara almadan atlattı.



DHA'nın haberine göre kaza Tokat- Turhal Karayolu 15´nci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden 31 yaşındaki Mustafa Kantar yönetimindeki minibüs, aynı yönde giden 30 yaşındaki Mürsel Ekinci yönetimindeki traktöre yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ortadan iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü Mürsel Ekinci ve minibüs sürücüsü Mustafa Kantar kazadan yara almadan kurtuldu. Görenleri şaşkına çeviren kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER