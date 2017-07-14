TEOG için bugün başlayacak tercih işlemleri öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi bekleniyor. Lise eğitimi için tercih yapacak olan yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi, "Lise taban puanları" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki lise taban puanları nasıl öğrenilir? İşte 2017 lise taban puanları...

LİSE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR? (2017)

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG sonuçlarının ardından bugün lise tercihi yapacak olan öğrenciler için bir lise taban puanları sistemi hazırladı. Öğrenciler, bu sisteme giriş yaparak bulundukları il ve ilçe de olmak üzere, okumak istedikleri il ve ilçedeki liselerin taban puanlarını görüntüleyebiliyor.

BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANI BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sistem üzerinden okullardaki boş kontenjan bilgileri ve taban puan bilgileri sunuluyor. Aynı zamanda Genel Müdürlük seçenekleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Okul Listesi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Liseleri Okul Listesi, Anadolu Öğretmen Liseleri Okul Listesi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Okul Listesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Lisesi Türü Okul Listesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Okul Listesi ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Anadolu Türü Okul Listesi yer alıyor.

EN FAZLA 25 OKUL TERCİH ETME HAKKI

Lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere, MEB tarafından en fazla 25 okul tercihi verildi. Öğrencilerin, tercih listesi oluştururken okulların tercih kodları, öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan tablolarındaki yüzdelik dilimi, yerleştirmeye esas puanın dikkate alınması ve özellikle okulların kontenjan durumları ve tanıtım bilgilerinin incelemesi gerekecek.

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2017 lise puanları

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