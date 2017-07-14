Bursa'nın Gemlik ilçesinde aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldüren şahıs müebbet hapis cezası aldı.

İHA'nın haberine göre, geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda 30 yaşındaki çiftçi Aykut E., Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olan ve iş buluncaya kadar Halk Eğitim Merkezi kursuna devam eden 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ'ı aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdü. Olayın ardından intihara kalkışan Aykut E., tedavisinin ardından tutuklandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Tuğçe ile 1.5 yıldır arkadaşız ve bunu resmileştirmek için aileler görüştü. Ailelerimizin görüşmesinden iki hafta sonra benimle görüşmek istemediğini söyledi. Yine iki defa oturup konuştuk. Tekrar bir gün karşılaştığımızda bu işin olmayacağını belirtti. Olay günü Gemlik'te ayaküstü görüştük. Yine olmayacağını tekrarladı. Ben de iki kutu bira aldım. Biraları içerek Umurbey Mahallesi'ne arkadaşlarımı görmeye gittim. Gemlik Avcılar Kulübüne üye olduğum için sürekli arabamda tüfek bulunuyordu. Tuğçe'nin evinin yakınına park ettim. Tuğçe'nin gece saat 21.00 sıralarında otobüs durağından evine doğru geldiğini gördüm. Arabadan indi yeniden konuşmak istedim. 'Babam öldü, sen ayrılınca psikolojim bozuldu' dedim. 'Bana ne' diyerek hakaret etti. Arabaya gidip tüfeği aldım. Evine doğru yürürken Tuğçe diye seslenerek üç el ateş ettim. Yüzünün bana dönük olup olmadığını bilmiyorum. Karşılaşmamız tesadüfen oldu. Sonra zeytinlikte kendi göğsüme tüfeği dayayıp ateş ettim" dedi.

"PİŞMANIM"

Bir önceki duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı ise sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini vurgulayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık "Pişmanım" dedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Tuğçe Uludağ'ın annesi Tülay Uludağ, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini bekliyorduk. Ancak mahkeme müebbet hapis cezası verildi. Avukatımız aracılığıyla bu kararı temyize göndereceğiz" diye konuştu.