Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da " 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli"nde konuştu. Erdoğan, pazartesi günü toplanacak MGK'yı işaret ederek "OHAL'i tekrar masaya yatıracağız ve teklifimizi hükümete yapacağız. Şu anki görünümle bizim OHAL'e hala ihtiyacımız var." dedi.

"DEVLET Mİ BESLEYECEK BUNLARI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'dan gelen FETÖ ihraçlarına yönelik eleştirilere de yanıt vererek "Gitsin özel sektörde çalışsın, devlet mi besleyecek bunları. Devlet besledi, devlete ihanet etti bunlar. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. 657'nin de mutabakat sağlanabilse, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamen çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Demokrasi nöbeti tutan milyonların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Az önce yüz binin üzerinde indirilmiş hatmi şeriflerin duasını yaptık ve şehitlerimizi unutmadık. Milletleri millet yapan semboller, 15 Temmuz gibi karanlığa ve karanlığın aydınlığa döndüğü kanlı saldırıların sinelerde söndürülüp zaferle neticelendirildiği hadiselerden ortaya çıkar."

ERDOĞAN'DAN FETÖ ELEBAŞINA: BURAYA GELİNCE AKIBETİNİ BİLİYORSUN

"Bomba yağdıran helikopterlere ve uçaklara baş kaldırdı, yumruk saldırdı. Bu tepki darbecilerin planlarını bozdu. 15 Temmuz dünya demokrasi tarihinde bir ilktir. Utanmadan, "Amerika bana müsaade ederse Türkiye'ye giderim". Seni daha önce ben çağırdım ya niye gelmedin. Buraya gelince akıbetini biliyorsun. Bu adımı atanları biz millet olarak affetmiyoruz. Allah bütün bu şehitlerimizin hesabını da intikamını da soracaktır, alacaktır."

KILIÇDAROĞLU'NA "ÖRTÜLÜ DARBE" YANITI

"15 Temmuz Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi örtülü darbe değil. Kılıçdaroğlu, örtülü darbeyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izledi. Nasıl bir örtülü darbe ise. Gel VIP'e ondan sonra "tanklar gitti mi" diye sor. Daha sonra işbirliği tuttukları tanklar oradan çekildiler. Otellerde yer bulamadı beyefendi. Belediye Başkanı'nın evine gitti. 20'sinde örtülü darbe diyorsun. 15'ini 16'ya bağlayan gece nasıl bir örtülü darbe. Hayatı yalan. Bunlarda dürüstlük yok."

"15 Temmuz bir dolara satın alınan taşeronlar eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bir işgal girişimiydi. Yıllardır, terörle mücadele etmesine rağmen insan haklarından taviz vermeyen Türkiye bu bakımdan da saldırıya maruz kaldı. 15 Temmuz aynı zamanda insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği eylemdir."

"Şehitlerimizin yüzde 21'i uçakların bombalaması, yüzde 9'u tankların ezmesi, yüzde 6.3'ü de helikopterlerin ateşi ile son nefeslerini vermişlerdir. Gazilerimizin de yüzde 40'ı kurşunla, yüzde 20'si şarapnellerle, yüzde 8'i darbecilerin araçlarının ezmesi ile, yüzde 7'si helikopter ateşi ile yaralanmıştır."

"Öldürülen darbecilerin sayısı sadece 35'tir. Türkiye bir hukuk devleti olmasaydı, en azından o gece fiilen yer alan on binlerce hain cezaevlerinde değil, rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu. Batı, ikide bir bize bunu soruyorsunuz. Bu sayılar nedir? Sen bunu soracağına darbecilerden kaç kişi öldür sorsana. Benim 250 vatandaşım şehit oldu, darbecilerden 35."

DEVLET MEMURLARI KANUNU AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİR TANESİ 657'DİR

"Gitsin özel sektörde çalışsın, devlet mi besleyecek bunları. Devlet besledi, devlete ihanet etti bunlar. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. 657'nin de mutabakat sağlanabilse, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamen çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. 15 Temmuz arefesinde de Büyükada'da proje çalışmalarını yürüttüler, burada da aynı şekilde proje çalışmalarını yürüttüler. Son G20 toplantısında bana bunu soruyorlar. Onların gazeteci olduğunu size kim söylüyor. Onlar ajan provokatör. Baskında ne tür haritalar olduğunu polisimiz tespit etti. Kaldı ki niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz. Yargı burada ne karar verirse o karara herkes uyacak. Adalet Bakanımız gitti kendilerine bunları anlattı, bir netice yok. Nerede insan hakları. Keyfe keder, bizimle alakalı olduğu zaman yargı yok. Kusura bakmayın bizde de yargı var. Türkiye'nin insan hakları alanında son 15 yılda katettiği mesafe sessiz devrim olarak adlandırılmıştır."

"BÜTÜN BU HUZURSUZLUKLAR BİTTİĞİNDE OHAL KALKACAK"

"Bütün bu huzursuzluklar bittiği zaman OHAL'i kaldıracağız. Terörle mücadelede hedefe ulaştığımız zaman OHAL'i kaldıracağız. Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL'i kaldırmayı beklemesin. Biz göreve geldiğimizde Anadolu'da OHAL vardı. Dediler ki, şu OHAL'i kaldırın, başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz 1 ay içinde OHAL'i kaldırdık. Kaldırdık da ne oldu, bir şey değişti mi, tam aksine terör orada her geçen gün daha da arttı. Ne askerimizin içerisinde ne polisimizin içerisinde ne jandarmamızın içerisinde en ufak bir ayrımcılık istemiyoruz. Onların birliğini beraberliğini çok önemsiyoruz. Bunu başardığımız andan itibaren, Allah'ın izni ile çok sürmez. Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl başarılı neticeleri aldıysa, burada da almayı başaracağız. Buralarda da kim ülkemizi taciz ediyorsa bilsin ki angajman kuralları çerçevesinde önlemimizi alırız. Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarda faaliyete geçirdiğimiz kurumlarla oların ötesinde bir insan hakları altyapısı kurduk. Hamburg G20 Zirvesi'nde hallerini gördük ya. Rezalet. Her taraf yakıldı yıkıldı. Antalya'da nasıl bir G20 Zirvesi yaptık, Hamburg'da nasıl bir G20 Zirvesi gördük."

"EBEDİYETTE OLAN ZAT "ATIN BU KADINI" DİYE MECLİS'TEN DIŞLIYORDU"

"Sokağa çağırınca ne oldu, kim kimi öldürdü, 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü, öldüren de Kürt. Peki bunun izahını ne ile yapacaksın. Bunlar yurt dışına kaçtığında yurt dışında çok daha farklı anlatıyorlar. Bunların, aldıkları maaş hak mı? Merve Kavakçı kardeşimiz vekil seçildiği halde, şu anda ebediyette olan zat, "Atın bu kadını" diye Meclis'ten dışlıyordu. CHP zihniyeti. Ha DSP, ha CHP. O günden bugüne vatandaşlıktan da çıkardılar. Asıl insan hakları ihlali bu."

"SAYIN BAKAN, BUNLAR TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN RAPOR ALMIYOR MU? GÖZ HAPSİNDE OLMASI GEREKİRDİ"

"Bunlar Menderes ve 2 arkadaşı ipe gittiği zaman alkışlayanlardan değil miydi? O dönemde CHP'nin genel başkanı, şu anda da milletvekili "Ankara'da yargıçlar var" diyordu. Bir parti kapanacak sen "Ankara'da yargıçlar var" diyeceksin. 28 Şubat'ta eylem şiddet ile engellendiğinde CHP zalimlerin yanında saf tutmuştur. Bugün Ankara'dan İstanbul'a devlet korumasında yürüyenlerin insan hakları konusunda yaptıkları eleştirlerin hiçbir karşılığı yoktur. Huzur içinde bunları yaptın, acaba bir teşekkür geldi mi? Gelmez, onların kitabında bu yok. Bu partinin darbeler karşısında tavrını da biz biliriz. Beraber yürürken bir tanesi de çok hata olduğu için, Mardin Belediye Başkanı hastalığı nedeniyle serbest bırakıldı. Bu nasıl hasta. Yürüyüşte maşallah yürüyor. Sayın Bakan, bunlar tam teşekküllü hastaneden rapor almıyor mu? Nasıl bunlara bence çıkma şeyi verildi. Bunlar kontrollü göz hapsinde olması gerekirdi. Milletini yanında saf tutmuş olsaydı, bu partinin itirazlarına başka gözle bakabilirdik."

"TEK TİP ELBİSE İLE DURUŞMALARA GİDERLER"

"Amerika'ya bakıyorsunuz, Batı'ya bakıyosunuz tek tip elbise ile duruşmalara giderler. Bunları da görüyoruz. Ölümcül hasta denilenlerin ne kadar sağlıklı olduğuna hep beraber şahitlik ettik. En son bir komisyonu faaliyete geçirdik. Böylece yapılan her işlemin bu komisyon tarafından incelenip varsa mağduriyetlerinin giderilmesinin yolunu açtık. Bizim derdiğimiz, kimseyi mağdur etmek değil, sadece ve sadece teröristleri cezalandırmaktır. Bu sebeple tek bir vatandaşımızın haksızlığa uğramasındansa tek tek incelemeden geçirmeyi göze alıyoruz."

OHAL AÇIKLAMASI

"Pazartesi MGK toplantımız var OHAL'i tekrar masaya yatıracağız ve teklifimizi hükümete yapacağız. Şu anki görünümle bizim OHAL'e hala ihtiyacımız var."

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