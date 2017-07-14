Zonguldak'ta 57 yaşındaki Huriye K.'nın, eşi 63 yaşındaki Muhammet K.'yı başına odunla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi. Tanık olan sanığın çocukları Rıza ve Dursun K., diğer kardeşleri Ergin K.'nın babalarını öldürdüğünü kendilerine itiraf ettiğini ileri sürdü.



DHA'nın haberine göre, Ereğli İlçesi Alacabük Köyü´nde oturan Muhammet K., geçen yıl 19 Haziran'da 2 katlı evlerinin üst katındaki tuvalette ölü bulundu. Eşi 5 çocuk annesi Huriye K., cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Huriye K.'nın, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

"BUNLARI KULAĞIMLA DUYDUM"



Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Huriye K.'nın oğlu Rıza K., babasının ölümüyle ilgili daha önce söylemek isteyip söyleyemediği şeyler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



"Babamın ölümünden sonra biz jandarmada ifade verip eve gelmiştik. Ergin ve eşi yemek yiyordu. Ergin, babam ölmüş olmasına rağmen çok mutluydu ve `Bu benim en mutlu günüm. Bilet alırsam 19 numaralı alacağım´ diyerek babamın öldüğü tarihi kast ederek söyledi. Hatta bu nedenle neredeyse kavga edecektik. Eşi Melda ile aralarında yemek yerken taştırma çıktı. Ben bu sırada yukarıda annemin odasındaydım. Ancak pencereden sesler duyuluyordu. Ergin eşi Melda´ya, 'Sen beni de kendini de yakacak mısın?' gibi şeyler söylüyordu. Bunları kulağımla duydum."



Savcının ilk celsede bunları neden anlatmadığını sorması üzerine Rıza K., "Ben emin olmak istedim. Tavırlarını görmek istedim. Bu nedenle daha önce bunları söylemedim. Ancak mahkemeden sonra kardeşimle tartışmalarımız devam etti. Kendisi tartışırken, `Ben yaptım ama ispat edemezsiniz?´ diye itiraf etti. Nasıl yaptığını söylemiyordu. O yüzden şimdi bunları söylüyorum" dedi.

"ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?"



Diğer tanık Dursun K. da babasının ölümünden sonra kardeşi Ergin ile tartıştıklarını söyleyerek, "Bize 'Evet ben yaptım. Sıra sizde' demişti. Bu nedenle kavga çıkmıştı" dedi.



Mahkeme başkanı da tanıklara tepki göstererek, "Şu anda bunu söylemenin hiçbir anlamı yok. Şimdiye kadar neredeydiniz? Şu anda burada oturan Ergin var mı yok. Bunu daha önce söyleyecektiniz. Yargılama da ona göre açılırdı" dedi.



Bu sırada söz alan sanık Huriye K. ise "Oğlum Ergin´den ben ve diğer çocuklarımın hepsi korkuyordu. Kendisi evin içerisinde bıçakla dolaşıyordu. Hatta kendisini bu nedenle jandarmaya şikayet edecektim ancak eşim buna engel oldu" dedi.



Mahkeme heyeti, tanıkların suç duyurusu niteliği taşıyan beyanlarının hükümle birlikte değerlendirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.