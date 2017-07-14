İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nde stajını yapmak isteyen öğrenciler, internet üzerinde "İSKİ staj başvurusu nasıl yapılır?" ve "İSKİ 2017 staj başvuru formu" aramalarını yapıyor. Peki İSKİ staj başvurusu nasıl yapılır? İşte İSKİ staj başvurusu hakkında detaylar...
İSKİ STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2017-2018 eğitim-öğretim yılı kış döneminde ücretli stajını İSKİ'de yapmak isteyen öğrenciler için staj başvuruları 3 Temmuz 2017 tarihinde alınmaya başlanmıştı. Öğrenciler, stajını yapmak için "İSKİ staj başvurusu nasıl yapılır? diye soruyor.
İSKİ'de staj yapmak isteyen öğrenciler, İSKİ'nin resmi sitesi üzerinden online olarak staj başvurularını gerçekleştirebiliyor. İSKİ’de staja kabul edilme; belirlenen kontenjanlar dâhilinde ve çalışma programlarına uygunluk doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin öğrenim gördüğü kurumlarında devam ettiği sınıf, bölüm, staja zorunluluk durumu ve not ortalamaları staja kabul açısından öncelik nedenidir.
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Staj için yapılacak olan başvuruların tarihi/saati bir seçme kriteri değildir. Staj için başvurular tamamlandıktan sonra toplu olarak değerlendirilecektir.
Staja kabul edilen öğrencilerin listesi 04 Ağustos 2017 tarihinde internet sitemizde açıklanacaktır. Staj yapması uygun görülen öğrenciler gerekli belgelerin teslim edilmesinden sonra staja kesin kabul edilmiş olacaklardır.
İSKİ STAJ BAŞVURU TARİHLERİ (2017)
|KIŞ DÖNEMİ ÜCRETLİ STAJ BAŞVURULARI
(MESLEKİ VE TEKNİK LİSE)
|Başvuru Başlangıç Tarihi
|03 Temmuz 2017
|Başvuru Bitiş Tarihi
|28 Temmuz 2017
|Sonuçların Duyurulması
|04 Ağustos 2017
İSKİ STAJ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
- Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için online STAJYER BAŞVURU FORMUndaki tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Ön kayıt için müracaatlar yalnızca İSKİ web sitesinde yayınlanan staj başvuru formundan kabul edilecektir.
- Staj yapacak öğrencinin uygun olup olmadığına öğrencinin başvurusu üzerine İSKİ Genel Müdürlüğünce oluşturulan staj komisyonu karar verir.
- Stajyer başvuruları, staj kontenjanı ve staj takvimimiz doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.
- Online başvurusu kabul edilenlerden kesin kayıt için gereken belgeler de istenecektir.
- Staj formunuzu bir başkası aracılığı ile getirmemeniz ve görüşme için bizzat gelmeniz gerekmektedir.
- İSKİ Stajyer Öğrenci Taahhütnamesine stajyer tarafından eksiksiz olarak uyulacağı taahhüt edilmelidir.
STAJ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER
- Bir adet vesikalık fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Öğrenci Belgesi
- Okuldan alınacak iki adet sözleşme
- Okuldan onaylı transkript veya karne
- Okuldan alınacak SSK işe giriş belgesi
- İSKİ staj başvurusu
- İSKİ staj başvuru formu