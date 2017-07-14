İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nde stajını yapmak isteyen öğrenciler, internet üzerinde "İSKİ staj başvurusu nasıl yapılır?" ve "İSKİ 2017 staj başvuru formu" aramalarını yapıyor. Peki İSKİ staj başvurusu nasıl yapılır? İşte İSKİ staj başvurusu hakkında detaylar...

İSKİ STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2017-2018 eğitim-öğretim yılı kış döneminde ücretli stajını İSKİ'de yapmak isteyen öğrenciler için staj başvuruları 3 Temmuz 2017 tarihinde alınmaya başlanmıştı. Öğrenciler, stajını yapmak için "İSKİ staj başvurusu nasıl yapılır? diye soruyor.

İSKİ'de staj yapmak isteyen öğrenciler, İSKİ'nin resmi sitesi üzerinden online olarak staj başvurularını gerçekleştirebiliyor. İSKİ’de staja kabul edilme; belirlenen kontenjanlar dâhilinde ve çalışma programlarına uygunluk doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin öğrenim gördüğü kurumlarında devam ettiği sınıf, bölüm, staja zorunluluk durumu ve not ortalamaları staja kabul açısından öncelik nedenidir.

İSKİ STAJ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Staj için yapılacak olan başvuruların tarihi/saati bir seçme kriteri değildir. Staj için başvurular tamamlandıktan sonra toplu olarak değerlendirilecektir.

Staja kabul edilen öğrencilerin listesi 04 Ağustos 2017 tarihinde internet sitemizde açıklanacaktır. Staj yapması uygun görülen öğrenciler gerekli belgelerin teslim edilmesinden sonra staja kesin kabul edilmiş olacaklardır.

İSKİ STAJ BAŞVURU TARİHLERİ (2017)

KIŞ DÖNEMİ ÜCRETLİ STAJ BAŞVURULARI

(MESLEKİ VE TEKNİK LİSE) Başvuru Başlangıç Tarihi 03 Temmuz 2017 Başvuru Bitiş Tarihi 28 Temmuz 2017 Sonuçların Duyurulması 04 Ağustos 2017

İSKİ STAJ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için online STAJYER BAŞVURU FORMU ndaki tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ndaki tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kayıt için müracaatlar yalnızca İSKİ web sitesinde yayınlanan staj başvuru formundan kabul edilecektir.

kabul edilecektir. Staj yapacak öğrencinin uygun olup olmadığına öğrencinin başvurusu üzerine İSKİ Genel Müdürlüğünce oluşturulan staj komisyonu karar verir.

karar verir. Stajyer başvuruları, staj kontenjanı ve staj takvimimiz doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

Online başvurusu kabul edilenlerden kesin kayıt için gereken belgeler de istenecektir.

Staj formunuzu bir başkası aracılığı ile getirmemeniz ve görüşme için bizzat gelmeniz gerekmektedir.

İSKİ Stajyer Öğrenci Taahhütnamesi ne stajyer tarafından eksiksiz olarak uyulacağı taahhüt edilmelidir.

STAJ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

Bir adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenci Belgesi

Okuldan alınacak iki adet sözleşme

Okuldan onaylı transkript veya karne

Okuldan alınacak SSK işe giriş belgesi

İSKİ staj başvurusu

İSKİ staj başvuru formu