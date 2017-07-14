İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ (14 TEMMUZ 2017)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamiloba Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 15:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 16:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 10:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çengeldere Mah,Fatih Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 15:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 13:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah,Kanarya Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 13:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilbağlar Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 14:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Rumeli Feneri Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Ptt Evleri Mah,Merkez Mah,Kireçburnu Mah
|Açıklama
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 14:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.7.2017 - 11:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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