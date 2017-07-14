İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ (14 TEMMUZ 2017)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 15:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 16:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah,Fatih Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 15:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 13:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Kanarya Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 13:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Yeşilbağlar Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 14:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Rumeli Feneri Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Ptt Evleri Mah,Merkez Mah,Kireçburnu Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 14:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 11:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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