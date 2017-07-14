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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, internet sitesinden İstanbul'da yapılacak olan su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

14 Temmuz 2017 Cuma, 16:31:34 Güncelleme: 16:33:55

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ (14 TEMMUZ 2017)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 15:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 16:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah,Fatih Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 15:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 13:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Kanarya Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 13:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbağlar Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 14:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Rumeli Feneri Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Ptt Evleri Mah,Merkez Mah,Kireçburnu Mah
Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 14:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.7.2017 - 11:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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