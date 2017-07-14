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Akılda Kalan
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15 Temmuz Akılda Kalan Özel o kanlı gecenin en kritik yerinde

Veyis Ateş ve Mete Yarar ilk kez açıklanacak bilgileri Marmaris'ten aktarıyor

14 Temmuz 2017 Cuma, 16:53:35 Güncelleme: 17:00:19

Akılda Kalan bu hafta 15 Temmuz özel yayınıyla o kanlı gecenin en kritik yeri olan Marmaris'ten canlı yayınlanacak.

Veyis Ateş ve Mete Yarar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelde darbe girişimi gecesi yaşananları dakika dakika yerinden aktaracak. Erdoğan ve ailesi otele ne zaman ve nasıl geldi? Marmaris'ten ayrılmadan neler yapıldı, hangi kararlar alındı? Otelden ayrılınmaya nasıl karar verildi?  Erdoğan'a suikast timi otele nasıl girdi? O gece Marmaris ve civarında neler yaşandı?  Darbeciler nasıl yakalandı? 15 Temmuz hain darbe girişime dair tüm detayları, ilk kez açıklanacak bilgileri, Marmaris'te yaşananlara dair bilinmeyenleri Veyis Ateş ve Mete Yarar 15 Temmuz Akılda Kalan Özel'de anlatacak.

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