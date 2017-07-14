Mustafa Şentop: Otur bakayım yerine

DHA'nın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'tan söz istedi. Şentop'un teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçilmesi için oylama yapması üzerine Engin Altay ve diğer CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak 'Burayı sizin babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz' demesi üzerine tartışma çıktı. Komisyondaki milletvekillerinin tartışması sürüyor.

AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan iç tüzük değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM Anayasa Komisyonu'nda Mustafa Şentop başkanlığında başladı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz Darbe Girişimi yıl dönümü nedeniyle iç tüzük değişikliğinin önümüzdeki haftaya ertelenmesi talebinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Levent Gök'ün bu görüşüne saygı duyduklarını kaydederek 15 Temmuz yıl dönümünün ve bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin iç tüzük görüşmelerine engel olmayacağını bu nedenle komisyonun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da 15 Temmuz'da Meclis Özel Oturumu'nun ve etkinliklerin tamamlanmasının ardından Anayasa Komisyonunun kesintisiz çalışabileceği bir takvim oluşturulmasını önerdi. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ise iç tüzük teklifi görüşmelerine devam edeceklerini söyledi.

KOMİSYON BAŞKANI VE CHP'LİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi aktardığını savunarak söz istedi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop teklfin geneli üzerindeki görüşmelere geçmek için oylama yapılacağını söyleyince Engin Altay, ayağa kalkarak elindeki kitapçığı masaya vurup söz istemeye devam etti. CHP'li diğer grup başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel ile milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu. Teklifin geneli üzerindeki oylamaya geçilmesi ve kabul edilmesi üzerine tartışma artarak devam etti.

Engin Altay ile Komisyon Başkanı Mustafa Şentop arasında şu diyalog yaşandı:

Mustafa Şentop: Otur bakayım yerine

Engin Altay: Ne demek otur yerine, sayın başkan beni çıldırtma. Haddinizi biliniz. Milletvekili özlük haklarına saygılı olun, partilere saygılı olun, burası babanızın çiftliği değil

Mustafa Şentop: Görüşmeleri sabote ediyorsunuz.

Engin Altay: Sabote eden sensin, grup başkanvekiline söz vermiyorsun, burayı çiftlik gibi yönetiyorsun, babanın çiftliği değil burası.