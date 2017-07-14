Olağanüstü hal kapsamında ihraç edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile toplam 7 bin 438 kişi görevden ihraç edildi. İşte yeni KHK ile görevden ihraç edilen personel isim listesi...

YENİ KHK İLE GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL İSİM LİSTESİ

Yayınlanan KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303, İçişleri Bakanlığından bin 486, Sağlık Bakanlığı'ndan 789, Adalet Bakanlığı'ndan 418, Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 kişi ihraç edilirken, 342 TSK personelinin rütbeleri ve Hakan Şükür ile Arif Erdem'e verilen madalyalar da geri alındı.



YENİ KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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