TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak.

Habertürk TV'nin aktardığı bilgilere göre CHP, bu değişikliğin ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin anma programına katılmama kararına ilişkin "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar." açıklamasında bulundu.

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15 temmuz programı