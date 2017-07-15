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TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik

Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. CHP, bu değişikliğin ardından programa katılmama kararı aldı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:26:51 Güncelleme: 15:10:04

TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak.

Habertürk TV'nin aktardığı bilgilere göre CHP, bu değişikliğin ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı. 

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin anma programına katılmama kararına ilişkin "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar." açıklamasında bulundu.

  • tbmm
  • 15 temmuz programı
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YORUMLAR 8
  • Misafir 8 dakika önce
    Yanar döner gibiler. Onlara güven olmaz
  • Misafir 12 dakika önce
    en iyisini yapmışlar tebrikler
  • Misafir 14 dakika önce
    Katilmamak icin zaten sebep ariyorlardi.Eksik olsunlar.
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