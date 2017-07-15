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Ankara'daki Milli Birlik Yürüyüşü

Ankara'daki 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamındaki yürüyüş başladı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 19:54:17 Güncelleme: 16 Temmuz 2017 Pazar, 01:50:56 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binasından TBMM'ye Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. TBMM önünde toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Erdoğan, burada bir konuşma yapacak. 

Türkiye genelinde sela okunmasıyla demokrasi nöbetinin başlamasının ardından oluşturulan kortej, TBMM'ye yürüyüşe geçti. Demokrasi nöbetleriyle eş zamanlı başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı. 

Milli Birlik Yürüyüşü'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yanı sıra darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler de yer aldı.

Vatandaşlar, Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam eden yürüyüş boyunca, 3 kilometre uzunluğundaki Türk Bayrağını taşıdı. 

Yürüyüşe, Almanya'dan gelen bir grup bisikletli de katıldı.

  • 15 TEMMUZ ANMALARI
  • 15 temmuz anma programı
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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    yürüyüş öyle olmaz böyle olur tabiki anlayana
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