İzmir'de "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" yapıldı

İzmir Milli İradeye Saygı Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü"ne katıldı.



Yürüyüşte bazı vatandaşlar da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Başçavuş Ömer Halisdemir ile şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı afişleri taşıdı.



Vatandaşlar, "Katiller millete hesap verecek", "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Darbeye kalkışan eller kırılsın" sloganları ve tekbirlerle Konak Meydanı'na kadar yürüdü.



Yoldan geçen araçlar da korna çalarak yürüyüşe katılanlara destek verdi.