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Telefonla konuşma yapmak isteyenlere Erdoğan sürprizi

Telefonuyla arama yapmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajıyla karşılaştı

16 Temmuz 2017 Pazar, 00:49:05 Güncelleme: 01:03:38

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde telefonuyla arama yapanları, konuşma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajıyla karşılaştı.

Telefonla arama yapanlar, telefon çalmadan önce Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının yer aldığı ses kaydıyla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer alıyor;

"Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum"

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