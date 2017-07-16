Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde konuştu. Erdoğan'nın konuşması sırasında "Drone" düştüğü bilgisi geldi.



DHA'nın haberine göre, Drone düşmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralıların sedye ile ambulansa götürüldüğü, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"Drone" düşmesi üzerine olay yerine sağlıkçıları yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamd olsun. Bazen dronlar da düşüyor demek ki" dedi.

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