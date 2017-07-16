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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Drone düştü

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada tören alanından görüntü alan Drone düştü. Olayda 7 kişi yaralandı

16 Temmuz 2017 Pazar, 05:53:55 Güncelleme: 06:01:43 DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde konuştu. Erdoğan'nın konuşması sırasında "Drone" düştüğü bilgisi geldi. 

DHA'nın haberine göre, Drone düşmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralıların sedye ile ambulansa götürüldüğü, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Drone" düşmesi üzerine olay yerine sağlıkçıları yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamd olsun. Bazen dronlar da düşüyor demek ki" dedi. 

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