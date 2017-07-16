Milyonlarca öğrencinin heyecan ve merakla beklediği TEOG sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan TEOG tercih aşaması, öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Öğrenciler, puanlarının yettiği liselere tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki TEOG tercihleri ne zaman bitecek? TEOG tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisi, lise eğitimlerini sürdürmek için puanlarının uygun olduğu liselere tercih yapıyor. Öğrenciler, tercihlerini yapıp onayladıktan sonra bekleyişe geçecek ve yerleştirme sonuçları için MEB'den gelecek olan haberi bekleyecek.

TEOG tercihleri için iyice düşünmek isteyen öğrenciler de "TEOG tercihleri ne zaman bitecek?" diye soruyor. MEB takviminde yer alan bilgiye göre, 2017 yılında TEOG tercihleri 24 Temmuz 2017 tarihine kadar yapılabilecek. 24 Temmuz 2017'den sonra tercih yapmak isteyen öğrenciler, tercih paneline ulaşamayacak.

TEOG TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG tercihlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları için bekleyiş başlayacak. Lise eğitimlerini yapmak için liselere tercih yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları liseye kayıt yaptırmak için işlemlere başlayacak.

TEOG tercih sonuçları, 11 Ağustos 2017 tarihinde erişime açılacak. Aynı zamanda yine 11 Ağustos 2017 tarihinde boş kontenjan bilgileri de MEB tarafından paylaşılacak.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ise 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve böylece öğrenciler yerleştirildikleri liseye kayıtlarını da yaptırmış olacak.

BOŞ KALAN KONTENJANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 11 EYLÜL'DE

2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.



Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.

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