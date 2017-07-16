Reha Kapsal, 15 Temmuz hain darbe girişimi için hazırlanan klipte, darbe gecesi oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'u canlandırdı. Peki Reha Kapsal kimdir? Reha Kapsal kaç yaşında?

REHA KAPSAL KİMDİR?

Reha Kapsal, 11 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Eski futbolcu olan Reha Kapsal, 1982-1989 yılları arasında Altay'da, 1989-1990 yılları arasında Trabzonspor'da, 1990-1993'te yeniden Altay'da, 19941-1997'de Zeytinburnuspor'da ve 1997'den sonra da Malatya Büyükşehir Belediyespor'da forvet mevkiinde oynadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Reha Kapsal, sırasıyla Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımlarında teknik direktörlük yaptı. 2008-2009 sezonunda Karşıyaka'yı çalıştırmaya başlayan Reha Kapsal, 2009-2010 sezonunda da Karşıyaka'yı çalıştırdı.

2008-2009 sezonunda Karşıyaka'yı Bank Asya 1.lig playoff'larına sokmayı başarmış ancak Karşıyaka SK play-off'larda finalde Kasımpaşa'ya elendi ve Süper Lig'e yükselemedi.

2 Şubat 2010'da Manisaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalasa da, 7 Haziran 2010'da yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonucu yollarını ayırdı.

Turgut Uçar'ın 22 Şubat 2011'de Karşıyaka teknik direktörlüğünü bırakmasıyla birlikte Karşıyaka'da teknik direktör oldu. 8 ay süren Karşıyaka kariyeri de 24 Ekim 2011'de istifa etmesiyle sona erdi.

Son olarak da 20 Şubat 2014'te Şanlıurfaspor'dan istifa kararı aldı ve istifa etti.

Reha Kapsal kimdir?

Reha Kapsal kaç yaşında?