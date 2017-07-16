İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.
Başsavcılık, incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı.
Bu arada, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın, Almanya'da olduğu öğrenildi.
MUSTAFA ALTIOKLAR KİMDİR?
Mustafa Altıoklar, 17 Haziran 1958 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi ve Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans bölümlerinden mezun olarak tamamladı.
Sinema ve televizyon dünyasında birçok yapımda adı geçen Mustafa Altıoklar'ın ilk eşi olan Yasemin Erkan'dan Arya Su adında bir kızı bulunmaktadır. Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun dayısıdır.
Yönetmen olarak yer aldığı yapımlar
- Acayip Hikayeler
- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
- Kelebek Çıkmazı
- Yasak Elma
- Beyza'nın Kadınları
- Banyo
- Üçüncü Türden Yakın İlişkiler
- Çınaraltı
- 3. Tür
- Lise Defteri
- O Şimdi Asker
- Fosforlu Cevriye
- Asansör
- Öldürme Üzerine Küçük Bir Film
- Ağır Roman
- İstanbul Kanatlarımın Altında
- Denize Hançer Düştü
- Çizgim
- Lapsus
- Ayak Sesleri
Senaryo yazarı olarak yer aldığı yapımlar
- Emret Komutanım
- Yasak Elma
- Banyo
- Beyza'nın Kadınları
- Çınaraltı
- Lise Defteri
- O Şimdi Asker
- Artık Sevmeyeceğim
- Asansör
- Ağır Roman
- İstanbul Kanatlarımın Altında
- Denize Hançer Düştü
- Çizgim
Yapımcı olarak yer aldığı yapımlar
- Gece Gündüz
- Kız Takımı
- Banyo
- Lise Defteri
- Asansör
- Öldürme Üzerine Küçük Bir Film
- Denize Hançer Düştü
Oyuncu olarak yer aldığı yapımlar
- Ünye de Fatsa Arası
- Komser Şekspir
- Dansöz
- Ağır Roman
- İstanbul Kanatlarımın Altında
- Emret komutanım 1.bölüm
- Mustafa Altıoklar
- 15 temmuz
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Misafir 18 dakika önceGec alınan bir karar yinede alınmış neticede bi de iceri atarlarsa 10 numara olur96
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