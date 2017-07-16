İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.

Başsavcılık, incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı.

Bu arada, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın, Almanya'da olduğu öğrenildi.

MUSTAFA ALTIOKLAR KİMDİR?

Mustafa Altıoklar, 17 Haziran 1958 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi ve Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans bölümlerinden mezun olarak tamamladı.

Sinema ve televizyon dünyasında birçok yapımda adı geçen Mustafa Altıoklar'ın ilk eşi olan Yasemin Erkan'dan Arya Su adında bir kızı bulunmaktadır. Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun dayısıdır.

Yönetmen olarak yer aldığı yapımlar

Acayip Hikayeler

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Kelebek Çıkmazı

Yasak Elma

Beyza'nın Kadınları

Banyo

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler

Çınaraltı

3. Tür

Lise Defteri

O Şimdi Asker

Fosforlu Cevriye

Asansör

Öldürme Üzerine Küçük Bir Film

Ağır Roman

İstanbul Kanatlarımın Altında

Denize Hançer Düştü

Çizgim

Lapsus

Ayak Sesleri

Senaryo yazarı olarak yer aldığı yapımlar

Emret Komutanım

Yasak Elma

Banyo

Beyza'nın Kadınları

Çınaraltı

Lise Defteri

O Şimdi Asker

Artık Sevmeyeceğim

Asansör

Ağır Roman

İstanbul Kanatlarımın Altında

Denize Hançer Düştü

Çizgim

Yapımcı olarak yer aldığı yapımlar

Gece Gündüz

Kız Takımı

Banyo

Lise Defteri

Asansör

Öldürme Üzerine Küçük Bir Film

Denize Hançer Düştü

Oyuncu olarak yer aldığı yapımlar

Ünye de Fatsa Arası

Komser Şekspir

Dansöz

Ağır Roman

İstanbul Kanatlarımın Altında

Emret komutanım 1.bölüm

Mustafa Altıoklar

15 temmuz