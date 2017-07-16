Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyü, Yemişli mezrasında iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Arıkaya köyü, Yeşimli mezrasında iki aile arasında akşam saatlerinde arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Batman'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mezrada geniş çaplı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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