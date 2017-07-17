Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.13'te sona erdi. Külliye'de gerçekleştirilen toplantı 6 saat sürdü. Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü.

OHAL GÜNDEMİ

15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yıl dönümünün ardından yapılan ilk MGK toplantısında, OHAL’in 4’üncü kez uzatılması en önemli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla TBMM’de düzenlenen anma törenlerinde, “OHAL MGK gündemine gelecek, konuşacağız. Hükümetimize tavsiye kararını alacağız” ifadesini kullanmıştı.

TERÖRLE MÜCADELE, SURİYE VE KIBRIS'TAKİ GELİŞMELER

Toplantının gündeminde OHAL’in uzatılmasının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında süren terörle mücadele operasyonları da vardı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele, Suriye ve Kıbrıs’taki gelişmeler ele alındı.