İçişleri Bakanlığı, bir haftalık terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı

Ülke genelinde son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 50 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 10-17 Temmuz'da bin 128 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 168, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 298, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 895, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda bin 366'sı terör suçlarından, 2 bin 997'si ise asayiş, uyuşturucu, siber suçlar ve kaçakçılıktan olmak üzere 4 bin 363 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 30'u ölü, 14'ü teslim, 6'sı sağ olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır, Mardin, Muş ve Tokat'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 12 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 1,5 ton madde, 17 el bombası, 2 bin 542 muhtelif mühimmat, 33'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 74 ilde bin 608 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 313 kilogram esrar, 203 kilogram eroin, 3 kilo 28 gram metamfetamin, 1 kilo 31 gram bonzai, 145 bin 317 uyuşturucu hap ile 607 bin 926 Hint keneviri, 407 bin 463 paket kaçak sigara ve 32 ton 126 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 601 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 31 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında173 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 692'si denizlerde olmak üzere 3 bin 352 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 54 şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 597 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 517 zanlıdan 49'u gözaltına alındı.